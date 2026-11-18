WBA世界バンタム級王者増田陸に挑む堤聖也が11月29日両国国技館でのリマッチでKOによる完全決着を意欲的に表明。カンガルー肉を用いた特殊減量法で万全の体制を整える。

元WBA世界バンタム級王者で現同級1位の 堤聖也 （30、 角海老宝石 ）は、11月18日に都内で練習を公開し、11月29日に東京 両国国技館 で行われる前王者 増田陸 （29、帝拳）とのタイトルマッチに向けた決意を固めた。堤は「今回は倒し切りたい」と宣言し、判定ではなくKOによる完全決着を明確に目標として掲げた。

初戦の反省と3回KO宣言への応戦

堤が増田に対してKO勝利を宣言した背景には、2023年8月に行われたプロ初対決の記憶がある。当時の堤はキャリア4戦目の増田にキャリアの差を見せつけ、判定で勝利を収めたものの、試合を倒し切ることができずに終わった。3年3か月ぶりのリマッチとなる今回は、堤が挑戦者の立場に立ち、増田の王座奪還に挑む構図だ。

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増田は自身で「3回以内でのKO勝利」を目標としているが、堤はこれに対し冷静な反応を示した。堤は「増田選手が勝つなら、3回KOは一番あり得るパターンだと思うが、そうはならない」と断言。前回戦で倒しきれなかった悔しさをバネに、「倒したいという気持ちが強い」と、単なる判定勝利ではなく、相手との差を明確にするような決定的な打撃での勝利を狙う姿勢を強調した。

カンガルー肉を取り入れた特殊減量法

堤は今度の試合に向けた減量対策として、特別な「ジビエ（野生鳥獣肉）」食事を取り入れている。普段はシカ肉を食べることが多い堤だが、今回紹介された肉店では豊富な種類の肉が揃っており、今回は特にワニとカンガルーを工夫して調理し、摂取したと明かした。このジビエ摂取は減量期におけるタンパク質補給とコンディション維持の重要な手段となっている。

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堤はカンガルーの肉について「真っ赤でうまかった。どちらかと言うとシカに近い」と食感や味の特徴を評している。ボクシングにおいてカンガルーは強いイメージを持つことから、堤は冗談交じりに「めっちゃ強くなれると思う。カンガルーパワーでピョンと」と、精神的なモチベーションアップにもつなげている。この食生活の変更が、試合当日の体重管理と持久力にどのように影響を与えるかは、今後の展開が鍵となる。

休養王座の経緯と統一戦への野心

堤が今回のタイトルマッチへ挑むことになった背景には、昨年のアクシデントがあった。昨年12月、WBA王座の2度目の防衛戦となったノニト・ドネア戦で堤は鼻骨を骨折し、試合を放棄せざるを得なかった。その結果、堤は休養王者となり、ランキング1位に降格することとなった。その間の休養期間中にランキング2位だった増田が王座決定戦を制し、現在の対戦カードが成立した経緯だ。

堤は「想定外が起きないように、いろんなことを想定して準備した」と、予期せぬ事態に対応できる柔軟な訓練を重ねてきたという。今試合は堤にとって新たなステージへ進むための重要な試金石であり、「この試合で足踏みを終了できたらいい。ここを抜け出して次にいきたい」と、早期決着による次のステップへの移行を希望している。堤の最終的な目標は、この試合を勝利で飾り、「やっぱり統一戦ができたら一番いい」と、世界統一への野心をさらに高めている。