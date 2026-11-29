前WBAバンタム級王者の堤聖也が、現王者の増田陸に0-3の判定で敗れ、王座復帰を逃した。堤はプロ初黒星を喫し、新たなステージへ進めなかった。

前WBA世界バンタム級王者で同級1位の 堤聖也 （30＝角海老宝石）が、現同級王者の 増田陸 （29＝帝拳）に0-3の 判定負け を喫し、世界王座復帰はならなかった。 判定勝利を収めた昨年12月のノニト・ドネア（フィリピン）との2度目の防衛戦で鼻骨を骨折して休養王者になった後、7月に戦わずしてランキング1位に降格。

その間に王座決定戦を制して新王者になった増田との“新旧王者対決”だった。 前日計量には「WBA CHAMP」と背中に刺しゅうされたジージャン姿で登壇。

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「チャンピオンなんで、それを背負って」と決意を口にしていた。 増田とはプロで2度目の対戦だった。23年8月の初対決は日本王者の堤が判定勝利を収めた。 その敗戦を糧に増田は急成長。 堤の鼻骨骨折によるブランクの間に王座決定戦を制して新王者に就いたが、堤は公式会見で「増田選手のベルトは僕に勝って初めて価値が生まれる。