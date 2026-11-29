「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（２９日、両国国技館） 前王者で同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝は王者増田陸（２９）＝帝拳＝との激闘の末に、判定０－３（１１３－１１４、１１２－１１５）で敗れ、返り咲きはならなかった。...

2026.11.29「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（２９日、両国国技館）３年３カ月前のリベンジを期してきた王者を １回開始から互いに慎重な入りとなったが、終盤に堤が手数を出していった。３回に増田が圧力を強めて前へ。

堤も返して、打ち合いとなる局面は増えていった。４回は堤の開始からプレッシャーを強め、打ち合いに。 増田が左ボディーを連発すれば、堤も応戦したが、残り４０秒を切ったところで増田の左カウンターが炸裂し、堤はダウン。 一気に増田ペースとなった。 後半に入った７回は堤が左で攻勢をかけていったが、８回は堤が連打でペースを奪い返しにいく。

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増田も左アッパーで反撃し、流れを渡さない。９回終盤に堤が終盤猛然のラッシュをみせて、増田が防戦一方になる場面が。１０、１１回も堤が気迫を滲ませて前に出ていくと、増田も応戦し、激しい打ち合いに。 最終１２回は堤の手数が衰えない中、増田も左で返していく。 互いに死力を尽くした中で終了のゴングがなった。 腫れ上がった顔で判定を聞いた堤は悔しそうに天を仰いだ後、増田をたたえてリングを後にした。