堂本光一演出舞台『百鬼夜鏡』初日会見 元木湧が松崎祐介の成長を絶賛

堂本光一が構成・演出を務める新作舞台『百鬼夜鏡』の初日会見が行われた。主演の元木湧らが出演し、作品のテーマや稽古場の裏話など、詳細な舞台裏が明かされた。

3日、東京・EXシアター有明にて、 堂本光一 が構成・演出を手掛ける新作舞台『 百鬼夜鏡 』の初日会見が開かれた。会見には、Kis-My-Ft2のメンバーである 元木湧 と、 ふぉ～ゆ～ の 松崎祐介 が登壇し、作品への意気込みと稽古場での様子を語った。

新作舞台『百鬼夜鏡』の概要とテーマ

今回の作品は、日本の伝統文化や信仰、物語に登場する「鬼」をテーマにしている。鬼は人ならざる力を持つ存在として描かれ、恐怖や災いを象徴する役割を果たす。物語の中心には、室町時代にタイムスリップした現代の高校生が登場し、彼らが出会いを展開していく不思議なストーリーが展開される。

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舞台の表現手法としては、音楽、ダンス、アクションを織り込むことで、視覚的にも聴覚的にも迫力のある演出が追求されている。伝統的な怪談の要素と、現代的なアクションシーンを融合させることで、観客に新鮮な体験を提供する設計となっている。

稽古場のムードメーカー松崎祐介への評価

稽古場での雰囲気作りにおいて重要な役割を果たしたのが、ふぉ～ゆ～の松崎祐介である。元木湧は会見において、松崎の姿勢について高い評価を下した。元木は、松崎がすぐに堂本光一の演出意図を汲み取る対応の上手さに驚きを隠せなかったと明かしている。

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元木湧は「対応がすごい。すぐに（堂本の）意図を汲み取っていて、さすがだな、と感じました。そこで場数の差を感じました」と率直な所感を述べた。これは、経験年数や出演歴の長さに加え、プロフェッショナルとしての洞察力が求められている現状を反映した発言と言える。

また、稽古場の中心人物としての松崎の立ち位置についても触れられた。元木は松崎を中心に稽古が進められていると話したのに対し、松崎本人は「"松崎くん"って誰だよ！師匠だよ」と冗談交じりに笑みを浮かべていた。このやり取りから、稽古場内の親密な関係性が伺える。

メンバー間での面白い裏話と暴露合戦

松崎祐介の稽古場での姿勢について、堂本光一自身も面白いエピソードを暴露した。堂本は、ふぉ～ゆ～の他のメンバーに「稽古場で頑張ってるよ」と伝えたところ、彼らは「え～あのマツが！」「その作品、大丈夫ですか」と驚きの反応を示したと語った。

この発言を受け、松崎祐介は「おい！あの3人！」と悔しがっていた。このやり取りは、松崎が普段とは異なる真剣さで稽古に臨んでいたことを裏付けると同時に、メンバー間での軽妙なコミュニケーションの取れ具合を示すエピソードとしても注目を集めた。

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松崎の「頑張っている」という評価が、メンバーからは「大丈夫ですか」という驚きと共に受け止められた背景には、彼の日頃の見えにくさや、あるいは期待を超えた活躍があった可能性がある。こうした裏話を通じて、作品に対する各メンバーの熱量が伝わってくる。

主演陣からの堂本光一への尊敬と作品への期待

『百鬼夜鏡』の主演陣からは、演出家の堂本光一への尊敬の声が上がっている。元木湧と同じくジュニアの川﨑皇輝、内村颯太、北川拓実、安嶋秀生、松尾龍らが、光一への敬意を明かしている。

これらの出演者たちは、堂本光一の手掛ける作品に対する信頼感を示しており、演出の質の高さや、彼らが作品を通じて得られる成長の可能性を高く評価している。主演キャスト全員が統一感のある姿勢で作品に臨んでいる様子は、舞台のクオリティへの自信につながっていると考えられる。

初日を迎えた本作は、伝統と現代が交錯する独特の世界観を舞台の上に再現する。元木湧や松崎祐介ら、若手タレントの活躍が注目される中で、観客はどのような「鬼」の姿を眼前にすることになるのか。会見で語られた熱い想いが、実際に舞台上でどのように結実するか、今後の上演が待たれる。