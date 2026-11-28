堂本光一主演の「Endless SHOCK Memories―CONTINUE―」が28日、東京ガーデンシアターで開幕した。2年前に終幕した「Endless SHOCK」の総括イベントとして、リボンフライングの披露や名曲「One」の歌唱などを行い、全国ツアーへの意気込みや作品の未来への期待を語った。

DOMOTOの 堂本光一 （47）が主演する「Endless SHOCK Memories―CONTINUE―」が28日、東京ガーデンシアターで開幕した。2年前に終幕した主演舞台「Endless SHOCK」をパフォーマンスとトークで振り返るイベント。

プレスコール後に囲み取材に応じた堂本は「不思議と帝劇の景色を感じる時がある」と、同舞台の聖地・帝国劇場を懐かしむようにほほ笑んだ。

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「SHOCK」シリーズは2000年の初演から、単独主演では国内演劇最多上演となる2128回を記録したが、舞台変換の都合などで限られた会場での開催だった。 今回は「今まで行ってない所に我々から足を運んで感謝を伝えるのが一番のコンセプト」と全国10会場を巡る。 ただ、公演数が49あることには「多すぎる！ 」と苦笑いした。