堂本光一が28日に開幕した初主演ミュージカル『Endless SHOCK Memories－CONTINUE－』の詳細と、全国10会場で49回公演される全国ツアーの概要を伝えます。

堂本光一 が28日、主演 ミュージカル 『Endless SHOCK Memories－CONTINUE－』の開幕記念会見に出席し、全国ツアーへの意気込みを語った。この舞台は、2000年から2024年にかけて全2128回上演され、約370万人を魅了したシリーズの集大成として位置づけられている。

会見では、長年のファンと新たなメンバーとの再会、そして公演の仕組みや狙いについて具体的な説明が行われた。堂本光一は、縁の深い仲間と全国を巡り、感謝の言葉を届けるコンセプトを明かした。

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パフォーマンス中心の回顧公演の仕組み

本公演『Endless SHOCK Memories－CONTINUE－』は、従来の劇中劇形式ではなく、パフォーマンスとトークによる振り返り劇である。堂本光一自身、今回はお芝居をしない点に言及し、音楽や思い出話を通じて『SHOCK』の世界観を体験してもらう意図を説明した。

ステージ上では、2000年から2004年のクライマックスを飾った楽曲『One』をはじめ、ほぼ全ての劇中楽曲が歌唱される。これにより、長年のファンであるオールド層の感情を揺さぶる構成となっている。堂本の息遣いが届くような迫力が会場を包み、荒々しさとかなしさ、美しさが交錯する表現が特徴である。

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元メンバーの参加と所属グループの変化

2024年のラストイヤーに主演を務めた佐藤勝利がライバル役として登場し、過去の記憶を懐かしんだ。佐藤は、音がかかると体が不思議と覚えているという、身体に刻み込まれた作品の記憶について言及した。

また、寺西拓人と原嘉孝は2025年にtimeleszに加入した。さらにふぉ～ゆ～は今月、デビューを果たすなど、過去2年間でメンバーの環境は大きく変化している。堂本は、timeleszのメンバーから他ではスケジュールがもらえないほどだったと笑いながら、環境の違いの中で再集結できる感慨を述べた。

全国ツアーのスケジュールとリハーサルの苦労

全国ツアーは北海道から沖縄まで全10会場で計49回の公演が控えている。地方から多くの観客が東京の帝国劇場へ足を運んでいた作品であり、制作側から感謝を伝えるために全国へ赴くのが今回の主たるコンセプトである。堂本は公演回数の多さに驚きを隠しつつも、力強く頑張る姿勢を示した。

今回の見どころの一つは、命綱なしのリボンフライングである。赤いリボンに掴まり、ステージから6メートルの高さを飛ぶこの演技は、トレーニングだけではまかなえない筋肉を使用する。リハーサル後には背筋や肩甲骨に痛みが残るほどで、福田悠太は堂本の筋肉が独特に発達していると指摘した。

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堂本はこの独特な感覚を楽しみながら、形を変えつつ情熱はエンドレスな物語を紡いでいくと語った。公演を通じて、また違った視点で作品を見られる可能性についても言及し、観客への楽しみを伝えている。