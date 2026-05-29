堂安律、背番号10で臨む2度目ワールドカップ「責任感は前回とは比べものにならない」

サッカー日本代表MF堂安律が、念願の背番号10で挑む2度目のワールドカップへの意気込みを語った。前回大会での活躍を上回るパフォーマンスを目指し、自身の成長とチームへの貢献を誓う。

MF 堂安律 （27＝ Eフランクフルト ）は、念願の背番号で臨む2度目のW杯への覚悟を口にした。27日にアイスランド戦とW杯北中米大会の背番号が発表され、「10」を背負うことになった。

「10番をつけたいっていうのは、代表に入った時から発してきたこと。 それをかなえられた自分を褒めたい」。 有言実行の自分自身に胸を張った。 10番をつける喜びは感じながらも、そこで満足するつもりは全くない。

「責任感は前回の大会とは比べものにならないほどある。 覚悟を持って今から準備していきたい」。27歳は、常に目指してきた10番でのW杯で結果を残すため、気持ちを引き締める。 8番をつけて戦った前回の22年カタール大会では、ドイツとスペイン相手にゴールを決めるなど活躍した。 本次目指すのは、それを上回るパフォーマンスだ。

「攻撃で数字を求めてきて、チームとしての規律ある守備もやってきた。 堂安律という選手を存分に表現できるような大会にしたい」。 昨季は渡欧後では自身初のリーグ10得点8アシストを決め、今季は5得点5アシストに加えて、欧州CLでもアシストを記録するなどまだまだ成長中。4年前にヒーローとなった男は、北中米の地でも輝きを放つつもりでピッチに立つ





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堂安律 ワールドカップ 背番号10 日本代表 Eフランクフルト

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