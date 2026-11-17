日本代表の堂安律選手が、パラグアイ代表との2-2引き分け試合を振り返り、相手チームのダーティーさやショートカウンターへの警戒感と、自身のチームへの自信について詳細な分析を示した。

日本代表 は2025年に パラグアイ代表 と対戦し、スコアは2-2で引き分けた。この試合における日本の戦いぶりと、相手チームの特性について、 日本代表 の 堂安律 選手がその印象を率直に語った。堂安選手は、 パラグアイ代表 が持つ独特のプレースタイルに対する警戒感を示しつつ、 日本代表 側にも過去の経験から得た自信があると述べた。この試合は、両チームの特性が明確に表れた重要な対戦の一つとなった。

堂安律が見るパラグアイ代表の勝ちにこだわる姿勢

堂安選手は、パラグアイ代表について「少し言い方悪く聞こえますけど、ダーティーなイメージはある」と指摘した。彼は、ワールドカップでの彼らのプレーを見る限り、まさにそのようなチームであると認識していると語った。「The・南米」と表現されるように、何が何でもどんな手段を使ってでも勝ちをもぎ取るようなチームワークを持っていると感じているのだ。

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堂安選手は、日本代表が南米の相手に対して苦手だと昔から言われていた時代があり、それらが少しずつ克服されてきたプロセスにも言及した。前回の代表活動中でも4連勝を飾ることができた実績があり、今回もその自信を持ってパラグアイ戦に臨みたいという前向きな姿勢を示した。この自信は、過去の成功体験に基づいた確かなものであった。

試合運びにおけるずる賢さとリスク管理の重要性

さらに堂安選手は、パラグアイ代表の「ダーティーさ」について詳細な分析を加えた。90分間を通じてのそのダーティーさは、ポジティブに捉えれば「ずる賢さ」となり、試合運びにおいてはまさに必要な要素だと指摘した。完全なクリーンなプレーだけでなく、戦術的な知恵として这种特質を理解し、取り入れる必要があると考えている。

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ただし、彼らのような手法をやりすぎると退場になるリスクが伴う点にも言及した。リスクとリスク管理を適切に行うことが重要であり、それが全ての正解ではないものの、要所要所では90分間の中で彼らから学べるダーティーさは必要だと判断した。堂安選手自身も、自チームが学ぶべき部分があると謙虚なコメントを残した。

パラグアイ代表のショートカウンターと選手能力の活用

パラグアイ代表の攻撃パターンについては、彼ら特有の球際の強さから生まれるショートカウンターに焦点が当てられた。南米の国々ではこの戦術が非常に特徴的であると認識しており、この能力の高い選手が前線に存在することも把握していると言った。チームとしての機能性を高める上で、このカウンター攻撃は大きな脅威であり、同時に分析すべきポイントでもある。

ボールを奪った後、彼らがスペシャルな違いを出せる選手にボールを預けるというチーム作りがされていると推測した。これらの選手にボールを渡すことでチーム全体が機能していくシステムを理解しており、日本代表としても対抗策を講じる必要があるとの見解を示した。堂安選手の分析は、相手チームの強みを的確に捉えたものであった。