堀越高校が東京で4連覇 帝京高以来の快挙

堀越高校が東京代表決定戦で駒大高を1-0で破り、1992年以来2度目の4連覇を達成。帝京高以来となる歴史的偉業を成し遂げた詳細と、全国制覇への意気込みを伝えます。

東京の高校サッカー界で、 堀越高校 が東京代表として臨んだ決勝戦で 駒大高 等学校を1-0で下し、悲願の4連覇を果たした。この勝利により、 堀越高校 は1987年度大会から1992年度大会にかけて 帝京高 校が記録した6連覇に次ぐ、史上2度目の4連覇という偉業を成し遂げたのである。

堅守で駒大高を完封し歴史的4連覇

試合の勝敗を分けたのは、堀越高校の粘り強いディフェンスと、限定されたチャンスを的確に活かした攻撃だった。特に後半終了間際には、田淵選手が左サイドから2度にわたって相手陣地に攻め込み、駒大高の攻撃機会を大幅に減少させる重要な役割を果たした。この時間帯の防守固めが、そのまま試合終了まで続き、1-0というスコアで堀越高校の勝利に直結した。

Also read シャロン・ストーン、出演映画「氷の微笑」役柄の妖艶な演技が原因で長男の親権失ったと明かす - トピックス｜Infoseekニュース

統計的な観点から見ると、両者のチャンスの発生数では駒大高の方が上回っていた。しかし、堀越高校が構築した堅固な守備ラインを崩すことはできず、逆に自陣で失点する痛手を負う結果となった。数字だけを追うのではなく、試合の質と守備の強度を重視する姿勢が、この歴史的勝利を導いたと言えよう。

敗退した駒大高と優勝した堀越の反応

決勝で敗れ、東京代表の座を明け渡した駒大高等学校の亀田雄人監督は、敗戦の悔しさを滲ませながら相手チームの強さを認めた。亀田監督は、「さすが堀越高校で、ああいうところで簡単に取られないのが堀越高校の特徴だと思います」と語り、自チームが粘り強く崩れないよう戦ったものの、一点を奪われるに至ったことを残念がった。この言葉からは、試合終盤の緊迫感と、わずか1点の差が試合の行方を分けたことが窺える。

Advertisement

これに対し、勝利した堀越高校の佐藤コーチは、結果以上の内容の高さを強調した。佐藤コーチは、「しっかり1-0で勝てるチームは、非常に力があるチームだと思っている」と評価し、試合運びや展開について様々な議論があるかもしれないとしつつ、決勝という大舞台でこの戦い方を貫徹できたことを十分に評価できると語った。自らのやりたいサッカーができない場面でも、チーム内で状況を解決する力が発揮された点が大きいと分析した。

真のボトムアップが育んだチーム力

この4連覇の背景には、選手権予選を勝ち上がる中で積み上げられてきたチームの成長がある。佐藤コーチは、今月含めてProライセンス講習会受講のために不在となる期間もあったが、優勝経験者の多いチーム全体で自覚を持ち、崩れることなく準備を続けてきたことが功を奏したと説明する。佐藤コーチ不在の期間は、チームの真のボトムアップが試される局面であり、一人ひとりの選手だけでなく周囲も含めて全員で良いチームを作ろうとする意識が、夏前と比較して少しずつ形になってきたという。

井上選手のコメントからも、チーム全体が勝利に必要なことを求め合い、取り組んできた姿勢が結果に結びついたことがうかがえる。個々の能力の差ではなく、チームとしての一体感と規律が、紙一重の差を生んだ勝利を生んだのである。過去の先輩たちとの繋がりや現状の立ち位置を踏まえた上での戦い方が、確かな自信として選手たちに浸透していた。

全国制覇へ向けた残された1か月半

東京代表としての切符を手に入れた堀越高校は、いよいよ全国大会での制覇に挑戦する舞台へと移る。佐藤コーチは、全国制覇が可能かどうかは不明だが、明確な目標設定を設定し、その目標に対して1か月半という限られた期間で自分たちができることをやり切る重要性を強調した。これが、次のステップに進む上で極めて重要な要素であると述べている。

Advertisement

小川選手も、やる以上は全国制覇を目指す必要があり、簡単ではないことを理解している。今日のプレーを繰り返すだけでは良い結果は得られないとし、気を引き締めて一人ひとりが全国で通用するプレーができるように、残り1か月半でチームとしても個人としても成長したいと意欲を示した。佐藤コーチが選手が一番伸びる時期と位置づけるこの期間をどう過ごすかが、全国大会での戦績を左右する鍵となる。