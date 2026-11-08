堀米雄斗、東京五輪・パリ五輪に続きロサンゼルス五輪へ念願の初優勝

スケートボード男子ストリートで堀米雄斗選手が2028年ロサンゼルス五輪への選考レースで初優勝を果たした。世界ランク逆転の劇的な勝利と、2028年大会での3連覇への希望について詳しく解説する。

スケートボード 男子ストリート競技の決勝戦で、 堀米雄斗 選手が182.72点を記録し、見事初優勝を果たした。 東京五輪 と パリ五輪 で金メダルを獲得した堀米選手は、今回の大会を通じて3連覇への可能性を強烈に示唆した。この優勝は、2028年 ロサンゼルス五輪 に向けた選考プロセスにおいて、堀米選手が逆転で出場権の道を開く重要な転機となった。

182.72点で逆転優勝の劇的な決勝展開

堀米雄斗選手は予選と準決勝を経て、上位8人による決勝に進出していた。6日の予選では3位の好順位をマークし、続く7日の準決勝では2位で決勝の舞台へと滑り込んだ。決勝の舞台では、堀米選手は絶体絶命の状況から一転して大逆転の勝利を手にした。

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決勝のスコアリングにおいて、堀米選手の3本目のベストランは92.07点を記録し、高い難易度と完成度を両立させた。さらに、2本目のベストトリックでも90.65点という高い得点を叩き出した。これらの高得点が組み合わさり、総合スコア182.72点で初優勝を果たした。

この結果により、堀米選手は崖っぷちからはい上がるような劇的な復活劇を演じた。連覇の座をかけて戦う中で、技術的な限界を押し上げ、圧倒的なパフォーマンスを見せたことが優勝に直結した。この勝利は、単なる大会の制覇にとどまらず、今後の五輪選考において極めて重い意味を持つものとなっている。

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世界ランク7位から国内シード枠を逆転する難航

2028年ロサンゼルス五輪への出場権獲得には、日本から最大9人が出場可能な中で、明確な2つのルートが存在する。1つは世界ランキングにおいて日本勢上位6番手のシード枠を獲得する方法であり、もう1つは日本オープンや日本選手権のポイントで決まる国内ランキングのシード除外上位3枠に入ることである。

しかし、堀米雄斗選手の状況は当初非常に厳しかった。4月の時点での世界ランキングでは、堀米選手は日本勢7番手の位置にいた。この順位では、シード枠となる上位6番手に入ることができず、世界ランクからの自動選出の可能性は閉ざされていた。

さらに、国内ランキングでも堀米選手は苦戦を強いられていた。日本オープンにおいて5位に入ったものの、国内ランキングの算出プロセスにおいて一時、出場権獲得の道が閉ざされる事態に陥った。世界ランクでも国内ランクでも有利な状況ではなく、3連覇を目指す堀米選手にとって、今回の決勝優勝はまさに救命船となる重要な勝利であった。

27歳現役最強の経歴と3連覇への明確なビジョン

堀米雄斗選手のプロフィールは、スケートボード界における圧倒的な強さを物語るものである。1999年1月7日に東京・江東区で生まれた堀米選手は、27歳となった現在でも世界最高峰の競技者としての地位を確立している。スケートボードを始めたのは6歳の時で、父の影響によってそのキャリアはスタートした。

アマチュア時代には2016年に登竜門とも言われるタンパ・アマで4位に入るなど、早期からその才能が開花していた。2017年から最高峰の大会SLSへの参戦を開始し、2018年には3戦3勝という快挙を達成。2019年の世界選手権では銀メダルを獲得し、翌2021年に初優勝を果たした。

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同年の東京五輪で初代王者に輝き、2024年のパリ五輪でも連覇を達成した堀米選手は、2028年ロサンゼルス五輪での3連覇を目指す。身長170センチという小柄な体格ながら、そのジャンプ力とトリックの難易度は他を圧倒し、現在もなお現役最強の呼び声高い。

ロサンゼルス五輪選考の今後と堀米選手への期待

此次の優勝により、堀米雄斗選手は2028年ロサンゼルス五輪への出場権獲得に向けて、極めて大きな歩みを進めた。世界ランクと国内ランクの両方において、以前は絶望的な状況にあったが、今回の決勝での高得点と優勝は、ランキングポイントの獲得および心理的な優位性の確保においてプラスに働く可能性がある。

五輪予選大会は6月から始動しており、選考の行方はまだ完全に決着していない。しかし、堀米選手が182.72点という驚異的なスコアをマークしたことで、今後行われる予選大会において、日本勢の上位6番手としてのシード争い、あるいは国内ランクのシード除外枠争いにおいて、堀米選手は有力な候補として浮上した。

堀米選手のこの勝利は、スケートボード男子ストリート競技の今後の動向を決定づけるものとなるだろう。東京とパリで2連覇を成し遂げた男が、3連覇という前人未到の偉業を達成するか、あるいは選考プロセスでの逆転劇がさらに続くか、注目が集まっている。