実業家のホリエモンこと堀江貴文が26日、都内で行われたミュージカル『ブルーサンタクロース 2026』のメディア説明会に参加した。

実業家のホリエモンこと堀江貴文が26日、都内で行われたミュージカル『ブルーサンタクロース 2026』のメディア説明会に参加した。 主演・プロデューサーを務める堀江。

「3年目になるミュージカル『ブルーサンタクロース』。 今年も去年と同じ会場で公演させていただきます」と話す。 変わったポイントについては「LEDが増えます。 去年は小道具みたいなものを使っていたんですけど、今年は小道具もLEDになって、さらにLEDバチバチの舞台になります」とアピール。

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さらに「ほとんどの方が料理付きのチケットを買っていただくんですけど、ご飯がかなりおいしくなる予定です」とも話していた。 ゲストも豪華なメンバーがそろった。