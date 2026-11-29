ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（54）が29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にVTR出演。米半導体大手エヌビディアの取締役会は、不倫… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ホリエモンこと実業家の 堀江貴文 氏（54）が29日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にVTR出演。 米半導体大手エヌビディアの取締役会は、不倫問題などを理由に辞任を表明していた創業者の ジェンスン・フアン 最高経営責任者（CEO）を、辞任からわずか11日後の2026年11月23日付でCEOに復帰させたと発表した舞台裏を語った。

フアン氏を巡っては中国の工作員とされる女性や部下との不倫が相次いで発覚し、CEOを辞任。 同社取締役会は、フアン氏の復帰に意向についてはないとしていたが、11日後に電撃復帰を果たしていた。 その復帰に米国ホワイトハウスが介入していたとされる報道が一部であった。 堀江氏は「それだけエヌビディアってアメリカにとって大事な会社なんですよ。

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これまでのソフトウェア産業、IT産業って会社つくって人をたくさん雇って、優秀な人たちに頑張って仕事してもらって、みたいな。 ややこしい作業がめっちゃいっぱいあったじゃないですか」と切り出した。 続けて「AIって金さえかければ、生産性が大きくなるから。 もうアメリカはAI一択」と断言。