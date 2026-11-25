ホリエモンの愛称で親しまれている実業家の堀江貴文氏が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、不正アクセスにより顧客情報が大量に流失した楽天証券の問題を…

ホリエモンの愛称で親しまれている実業家の堀江貴文氏が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、不正アクセスにより顧客情報が大量に流失した楽天証券の問題を取り上げ、17日に続いて再び同社を批判した。

楽天証券は25日までに追加の調査結果を発表。 名前や住所などの情報漏えいは約441万件と判明した。 うち約168万件には証券口座の資産残高などが含まれていたほか、顧客が申告した年収情報約1万4000件の流出なども確認した。 現時点で不正取引は確認されていないという。

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楽天証券に対しては、金融庁が金融商品取引法などに基づく報告徴求命令を出した。 番組の中で堀江氏は、情報漏洩によって顧客が強盗被害に遭いかねないと懸念。 楽天グループの三木谷浩史会長兼社長についても言及し、 「楽天証券そのものは三木谷さんが取締役に入っているわけではないんですけど、グループ全体として三木谷さんの考え方、方針、セキュリティーもそうなんですけど、まあ、甘かったと言わざるを得ないでしょう」 と論評した。 そのうえで、システム更新に伴うテストのため、実際の顧客データをテスト環境に置いている間に不正アクセスに遭ったことを問題視した。

「テスト環境から情報が漏洩したということで、今の時代、AIとかで本番に近いダミーデータをつくることなんて、いとも簡単にできてしまうわけですけど。 ホント、プロンプト一発でできるんじゃないかということを、本番データでやっていた。 セキュリティー担当者を怒鳴りつけるレベルの超凡ミスですよね、というか、絶対やってはいけないミスだよね。 おれ、そんなことやったことないっす。

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自分でシステムとか作っていたけど。 非常にお粗末な事件」 自身の作業経験も踏まえ、楽天証券の不手際を酷評した。 補償についても「 これ青天井ですよ。 はっきり言って、その慰謝料みたいなものが。

だからどこまで僕はこの騒動が長引くのかちょっと予測ができません」 との私見を示した。 一方、SNSのXでは、楽天証券の「当社お客様の情報漏えいに関するお詫びとお知らせ（第2報）」をめぐりザワついている。 文書は「楽天証券は引き続き、楽天グループなど関係各所の協力のもと、徹底的な原因究明、抜本的な改善策の構築および態勢整備を通じたセキュリティ対策の強化等を進め、ご報告してまいります」と結んでいるが、タイトル以外にお詫びの文言がないとの指摘が出ている。

・お詫びとお知らせというタイトルなのに説明文の中に一言も謝罪が無いのはどうなっているのでしょうか。 毎度必ず添えるべきではないですか？ ・タイトルだけで、本文にはお詫びの言葉を使わない「こだわり」 ・どこにお詫びが書いてあるのか探したけど、どこにもないぞ ・楽天証券全然お詫びしてなくてすごい 記者会見が開かれていない状況への不満も噴出している。

楽天証券が同社ホームページで公開した文書は以下の通り。 2026年11月17日（火）にお知らせした、「楽天証券のお客様の情報漏えいの可能性に関するお詫びとお知らせ」（以下「第1報」）について、これまでの調査で判明した事実について、お知らせいたします。 部店・お客様コード、ログインID ※1 に加え、氏名、カナ氏名、生年月日、住所、電話番号などのお客様の個人情報の漏えいは約441万件 ※2 であることがわかりました。 そのうち、約322万口座は口座をお持ちのお客様の情報、約119万件 ※2 は口座未開設の方の情報 ※3 となります。

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なお、商品別資産情報 ※4 は約168万件、お客様ご申告の年収情報は約1.4万件、お客様ご申告の資産情報は約271万件でした。 年収と資産情報については、お客様の自己申告情報、かつ、選択した番号のみ（詳細な金額情報は含まない）の情報となります。 上記約441万件について、第1報でお知らせしていた項目に加え、性別、国籍、FAX番号、入金先口座情報（当社口座情報）、口座開設・受付・解約状況情報、口座登録アンケート情報、口座登録状況の7項目の情報漏えいを確認しました。

また、部店・お客様コード、ログインID ※1 に限った漏えいについては、約1,198万口座であることがわかりました。 ※2 情報重複の可能性があり（例：申込を途中でやめ、改めて申込をいただいた場合など） ※4 預り資産残高がある口座数。 商品別資産情報とは、各商品および預り資産の残高情報であり保有銘柄や取引情報、「マネーブリッジ」の残高は含まない なお、楽天証券のログインに必要なパスワード、暗証番号を含む楽天証券の取引に必要な各種情報についての漏えいは確認しておりません。

また、現時点において、本件に起因すると考えられる楽天証券のお客様口座への不正アクセスまたは不正取引は確認されておりません。 楽天証券は引き続き、楽天グループなど関係各所の協力のもと、徹底的な原因究明、抜本的な改善策の構築および態勢整備を通じたセキュリティ対策の強化等を進め、ご報告してまいります。 堀江貴文（ほりえ・たかふみ） 実業家。1979年10月29日、福岡県八女市生まれ。 東大文学部在学中に起業して中退。

元ライブドア代表取締役CEO。2004年の球界再編騒動時に近鉄球団の買収に名乗りあげ脚光を浴びる。2006年に証券取引法違反で実刑判決。 刑期満了後はロケット開発などの実業家の顔を持つ一方でオンラインサロンの主宰やSNS発信などで幅広く活躍する。