埼玉福祉会が長期保存可能な焼き芋を開発 SDGs大賞受賞

埼玉福祉会が開発したサツマイモの長期保存防災食「やわらか蜜いも」がSDGs・災害食大賞を受賞。3年間保存可能で無添加・高食物繊維が特徴。

埼玉県新座市の社会福祉法人 埼玉福祉会 は、災害時に備えた長期保存が可能な焼き芋「 やわらか蜜いも 」の製造と販売を開始した。この商品は、甘みが強くねっとりとした食感が特徴で、賞味期限がなんと3年に及ぶ。 同法人の 並木則康 理事長は、国産サツマイモを使用して無添加で製造している点を強調し、スイーツ感覚で楽しめる防災食として提案している。

SDGs大賞受賞と開発の経緯

この「やわらか蜜いも」は、今年開催された「SDGs・災害食大賞」において、健康志向やアレルギー対応を重視する部門で最優秀賞に輝いた。 元々、同会は障害者の就労支援を目的として、賞味期限が約1年の焼き芋を自動販売機で販売する事業を行っていた。 並木理事長は、安全でおいしく栄養バランスの良い防災食の開発を模索する過程で、保存期間の延長に挑戦することを決断した。

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紅はるかの技術的革新と製造工程

保存期間を延ばすための共同開発相手として、焼き芋の自販機販売のノウハウを持つ宮崎県延岡市の不動産会社、和光産業が選ばれた。 使用されるサツマイモの品種は「紅はるか」であり、収穫後に冷暗所で約2ヶ月間寝かせることで、自然と甘みが増す仕組みを採用している。 並木理事長は、焼き芋は加熱や時間経過で乾燥してしまうため、しっとりとした食感を残すのが大きな課題だったと振り返っている。

この課題を解決するため、開発チームは約70度の低温で数時間じっくりと焼く工程を導入した。 その後の表面乾燥処理により、内部の甘い蜜を閉じ込めることに技術的に成功した。 従来の焼芋と比較して、乾燥せずにしっとりとした食感を維持できる点が、今回の製品開発の最も重要な成果となった。

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栄養価値と市場での反響

この防災食は、サツマイモが豊富に含む食物繊維の恩恵を受けることができるため、長期にわたる避難生活にも適している。 令和6年の発売以降、特に高齢者施設や保育施設を中心に需要が高まることが確認されている。 1袋の重量は190グラムで、小分けにして購入できる形式も、家庭での備蓄や個別の利用に適している。

現在は、埼玉福祉会の公式サイトを通じて購入が可能となっている。 障害者の就労支援と防災食の開発という二つの目的を同時に達成したこの取り組みは、地域社会における福祉と安全の両立を示すモデルケースとして注目されている。 3年という長期保存が可能であるため、日頃からの備蓄としても、非常時における食料確保としても高い信頼性が期待されている。