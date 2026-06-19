埼玉発、世界に響くタブラ奏者U-zhaanの軌跡

川越出身のタブラ奏者U-zhaan。師事した巨匠たちやコラボ作品、あいちトリエンナーレでの挑戦、そしてバッジュ・シャームとのコラボアニメーションまでを詳しく紹介。

埼玉県川越市出身の タブラ 奏者U-zhaanは、幼少期からインド音楽に魅了され、世界的な タブラ プレイヤーであるザキール・フセインとオニンド・チャタルジーの両氏に師事した。 彼の タブラ 演奏は、伝統的なインド古典音楽のリズム構造を基盤としながらも、ジャズやロック、現代音楽など幅広いジャンルとの融合を試みる独自のスタイルが特徴である。2000年から2010年まではASA-CHANG＆巡礼のメンバーとして活動し、その後もrei harakamiとのコラボレーションアルバム「川越ランデヴーの世界」をリリースするなど、常に新しい表現を模索してきた。

インド滞在中の体験を綴ったTwitter投稿を書籍化した「ムンバイなう。 」シリーズも話題を呼び、彼のユニークな視点と人間性が多くの読者を惹きつけている。

ソロ活動としては、2014年に初のアルバム「Tabla Rock Mountain」を発表し、タブラの可能性をさらに拡張。2016年には映画「マンガをはみだした男 赤塚不二夫」の劇伴を蓮沼執太と共に手がけ、タモリが歌う主題曲を作曲した。2017年には蓮沼との共作アルバム「2 Tone」をリリースし、電子音楽とタブラの融合が高く評価された。2019年に開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」では、40日間毎日10時間にわたるタブラ演奏の修業を続けるインスタレーション「Chilla: 40 Days Drumming」を実施。

この過酷なパフォーマンスは、タブラ演奏の精神性と身体性を問い直す試みとして注目を集めた。 2021年にはU-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS名義で1stアルバム「たのしみ」をリリースし、ヒップホップとタブラの融合という新たな地平を切り開いた。 そして最新のプロジェクトとして、インドのタラブックス社から出版された絵本「夜の木」で知られるゴンド族出身アーティスト、バッジュ・シャームの自伝的絵本「MORIBITO: The Keeper of Memories by Bhajju Shyam」と連動した短編アニメーションが制作された。

この作品では、バッジュ・シャーム自身の語りとU-zhaanのタブラ演奏が融合し、絵本とは異なる形で記憶と物語の魅力を紡ぎ出している。 U-zhaanのタブラは、インドの伝統と現代の感性を橋渡しする存在として、国内外でますます注目を集めている。 U-zhaanの活動は単なる音楽家の枠を超え、インド文化の紹介や異文化理解の促進にも貢献している。 彼のタブラのリズムは、聴く者の心に深く響き、時間と空間を超えた感動をもたらす。 今後も彼の創造性あふれる活動から目が離せない





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