埼玉栄が逆転で関東高校男子団体優勝、第一学院は女子初V 全国大会へ

関東高校選手権団体決勝兼全国大会予選が開催され、男子は埼玉栄が初優勝、女子は第一学院が初の栄冠を獲得。戸村空汰や仁科優花らの活躍が光り、8月の全国大会に出場する14校・11校が決まった。

関東高校選手権 団体決勝兼全国大会予選の最終日が10日、栃木・那須野ケ原CC（男子6747ヤード、パー72）と千成GC（女子6143ヤード、パー72）で開催された。 男子は32校、女子は23校が参加し、熱戦が繰り広げられた。

男子部門では、初日3連覇を狙う佐野日大（栃木）に5打差の2位につけていた埼玉栄が、最終日にスコアを9ストローク伸ばし、逆転で初優勝を果たした。 前回は最終日の後半で佐野日大に逆転負けを喫しただけに、今回はそのリベンジを達成する形となった。 チームを牽引したのは2年生のカルテットで、戸村空汰が通算9アンダー、清水悠雅が同7アンダーの好成績。 戸村は初日5バーディー、1ボギーだったが、最終日は5バーディー、ノーボギーの完璧なプレーを見せ、「ドライバーが曲がっても安全な位置に止まり、長めのパットも決まった」と納得の表情だった。

特に7番パー4では残り125ヤードをピッチングウェッジでピン左5メートルに2オン、スライスラインのパットを確実に沈めてリズムをつかんだ。 戸村は「去年の借りを返せてうれしい。 全国大会でもっとスコアを上げたい」と語り、連覇への意欲を見せた。 全国大会は8月26～28日に同県サンヒルズCCで開催され、埼玉栄を含む男子14校、女子11校が出場する。

女子部門では、第一学院（茨城）が初の団体優勝を飾った。 初日4位から2位に浮上した明秀学園日立（茨城）の追い上げを3打差で抑え、通算18アンダー414で逃げ切った。 エースの仁科優花（2年）が最終日5アンダー67と大車輪の活躍。1イーグル、4バーディー、1ボギーという内容で、前日にイーグルを逃した10番パー5では残り165ヤードを6番アイアンでピン手前1メートルに2オン、上りスラインのパットを決めてスコアを2打縮めた。 仁科は「順位は最後まで分からないと思い、1ホール1ホール集中した」と振り返り、初優勝に「3人で勝ててうれしい」と笑顔を見せた。

最終的に第一学院は414、2位の明秀学園日立は417、3位のルネサンス（茨城）は422だった。 本大会は、男子・女子とも全国高校選手権団体の部への予選を兼ねており、各校が全国舞台を目指した。 主催は関東高等学校・中学校ゴルフ連盟、共催は日刊スポーツホールディングス、後援には大田原市、関東ゴルフ連盟、PGAなどが名を連ね、協賛・協力各社の支援も受けて開催された。 出場校は熱いプレーを繰り広げ、来たる全国大会への切符を手にした。

特に埼玉栄の男子チームは2年生中心の若い力で逆転勝ちを収め、第一学院の女子チームはエースの活躍とチームワークで初優勝を達成。 全国大会でもさらなる躍進が期待される





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