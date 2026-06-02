埼玉と東京ＳＧ、最後の闘いへ――プレーオフ3位決定戦前の練習と選手の思い

埼玉はプレーオフ3位決定戦に向け、熊谷で集中的な練習を実施。坂手主将は残り1試合への覚悟を語り、東京ＳＧの引退選手や自チームのベテラン選手への敬意と新世代へのバトン渡しの重要性を強調した。

ラグビー ・ＮＴＴリーグワンの プレーオフ において、3位決定戦の前哨戦として埼玉チームは2日、熊谷市内の練習施設で集中的なトレーニングを実施した。 チームのフッカーを務める坂手淳史主将はインタビューで、残された最後の試合に向けての心構えを改めて語った。

「もう1試合残っている。 チームとして何を示すか、しっかり考えて過ごしたい」と述べ、先日の準決勝で24―26と僅差で敗北した東京ベイ戦からのメンタル切り替えの重要性を強調した。 埼玉は過去にトップリーグ時代に5度の優勝を果たし、東京ＳＧとの対決はかつての激しいライバル関係を想起させるものとなっている。 今回の対戦は、長年にわたり共に日本代表として活躍し、数々のタイトルを手にした仲間同士が最後の舞台でぶつかり合うという特別な意味合いを帯びている。

東京ＳＧ側は、シュートハンドの流大とＣＴＢの中村亮土が現役引退を発表しており、坂手にとっては帝京大学時代からの後輩たちが最後の戦いに挑む姿を見ることになる。 さらに、埼玉のフランカーである布巻峻介と東京ＳＧのプロップ・垣永真之介も今季限りでの引退を表明しており、両チームのベテラン選手が去りゆく中で新たな世代へのバトン渡しが行われようとしている。 坂手は「日本ラグビー、そして僕らの世代にとって特別な選手たちと最後のゲームができるのは本当に楽しみだ。 最後に自分たちがどう示すかが最も重要だ。

サントリーのサポートもあり、素晴らしい試合になるはずだ」と熱意を語り、チーム全体の士気を高めた。 帝京大学時代、坂手は中村（13年度）、流（14年度）、自身（15年度）の順に主将を務め、大学ラグビーの9連覇（2009―2017年）を支えてきた。 トップリーグに進んだ後は日本代表として2019年と2023年のワールドカップに出場し、同じく代表メンバーであった中村とは戦友として深い絆を築いている。 坂手は「中村は僕が大学1年生の時に部屋長を務めていた。

もう10年以上前の話だけど、あの頃から今まで共に戦ってきたことは大きな財産だ」と微笑みながら語り、次の試合を「ワールドカップを共に戦った仲間との最後の区切り」と位置付けた。2025―2026シーズンの最終戦に向けて、流大と坂手は「プライド」という言葉を何度も口にし、残された80分間に全てを注ぎ込む決意を示した。

「このメンバーで最後まで戦えることが嬉しい。 このチームが好きだ。 このメンバーで勝ちたい。 ワイルドナイツとしてのラグビー精神を示したい」と熱い思いを語り、チームの結束力と勝利への執念を改めて確認した。

埼玉と東京ＳＧの対決は、かつての激闘を彷彿とさせるだけでなく、引退を控えた選手たちにとってはキャリアの締めくくりとなる特別な舞台となる。 観客は両チームの歴史と情熱が交錯する激しいプレーを期待し、最後の哨声が鳴るまで熱戦が続くことは間違いない





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ラグビー プレーオフ 埼玉 東京ＳＧ 引退選手

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