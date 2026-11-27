Infold Gamesは11月27日、『インフィニティニキ』に向けて、リリース開始から2周年を記念した大型アップデートVer.3.0「旧都に響く明日の声」を配信する。

』に向けて、リリース開始から2周年を記念した大型アップデートVer.3.0「旧都に響く明日の声」を配信する。 約10時間にわたる長編ストーリーや、隠密、錬金、銃、ワンドといった探索・戦闘システムの刷新が予定されている。

『インフィニティニキ』は、着せ替えゲーム『ニキ』シリーズの最新作となるオープンワールド着せ替えRPGだ。 舞台となるのは、コーディネートに不思議な力が宿る広大な「マーベル大陸」。 主人公「ニキ」は、相棒の「モモ」と共に各地を旅しながら、さまざまな人々や幻想的な生き物たちと出会っていく。 ゆったりとした探索要素から、細やかなクリエイティブ要素まで幅広い遊びが特徴の作品だ。

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そんな本作に大型アップデートVer.3.0「旧都に響く明日の声」が実装される。 同アップデートではさまざまな新要素が追加され、まずシナリオ面では、二つの新たな都市「シシーヤ」と「セレメイア」を舞台に、約10時間にわたるメインストーリーが展開される。 芸術の都「シシーヤ」で学院生活を送るニキは、街で発生する「異界化」現象や怪盗の調査に巻き込まれ、やがて霧に包まれた「セレメイア」の地へと足を踏み入れていくのだ。 また、技術面も大きくパワーアップしており、大規模なNPCの群衆表現や車両がスムーズに行き交う交通管理システムを導入。