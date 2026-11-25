11月29日に配信予定の『シノビNEXUS –閃乱カグラ–』を先行プレイした。美麗な3Dモデルに着せ替え、ジオラマ、そしてサウナで汗をかく「シノビスパ」まで、シノビを愛でる要素が充実した仕上がりだった。

『シノネク』は、『閃乱カグラ』シリーズ最新作となるターン制コマンドRPGだ。2017年から約7年半にわたってサービスが提供された『シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK』（以下、シノマス）の続編にあたり、前作から3年後の世界を舞台にシノビ少女たちの新たな物語が描かれる。

『閃乱カグラ』といえば、個性豊かなシノビ少女たちの華やかなキャラクターデザインで知られるシリーズだ。 かくいう筆者も学生時代にPS Vita向けの『デカ盛り 閃乱カグラ』をプレイした経験がある。 もっともシリーズで触れたのは同作のみ。 デカ盛り（もしくは小盛り）少女たちによる女体盛りに心を奪われていたのも、今となってはいい思い出だ。

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そんな折、弊誌は今回『シノネク』を先行プレイする機会に恵まれた。 さっそく遊んでみたところ、まず驚かされたのが3Dモデルのクオリティだ。 シノビたちは表情豊かに動き回り、必殺技を繰り出す姿もスタイリッシュ。 シリーズ特有の着せ替えやジオラマなどの交流要素も充実しており、キャラクターを好きなだけ愛せる仕上がりだった。

一方、バトル部分は手堅く楽しめるものの目新しさは控えめ。 レアリティによる性能差には気になる部分があった。 まず、本作の世界には「善忍」と「悪忍」という2種類のシノビが存在する。 善忍は国家に所属し、要人警護や国を守る仕事などに従事する、いわば国家公務員のようなシノビだ。

一方で悪忍は国に属さず、雇い主の利益のために暗殺や破壊活動といった仕事を請け負う。 両陣営は長年にわたって対立してきたが、シノビ同士が争うと人々に害をなす「妖魔」が生まれるため、善忍と悪忍の争いを禁じる「忍禁戒」が制定された。 こうして平和が訪れたかに思えたが、依然として妖魔は生まれており、さらに長年の確執がそう簡単に消えるはずもなく、一部のシノビたちは今なお不満を抱えている、というのが本作プレイ開始時の状況だ。 面白いのは、悪忍だからといって必ずしも悪人ではないことだ。

たしかに危険な仕事も請け負うが、それぞれに信念があり、善悪という呼び名だけでは人柄を判断できない。 筆者はもっと明朗快活で、少女たちがくんずほぐれつするほんわかストーリーを想像していたので、この設定には少々驚かされた。 そんな本作の舞台となるのは、「悪は善よりも寛大である」と謳い、悪忍を育てる「秘立蛇女子学園」、善忍の名門校「死塾月閃女学館」、そして善忍・悪忍・一般人が共に学ぶ「輝立天翔学院」の3校だ。 特に輝立天翔学院は、善悪を分け隔てなく教育する方針を掲げており、本作を象徴する学校といえるだろう。

そしてメインシナリオでは、まず「紅姫」「祈」「煌」といった各校の新入生たちが入学する「序章」から物語が始まる。 序章の終了後は3校それぞれの選抜メンバーのシナリオへと分岐し、好きな順番で進められる形式だ。 筆者は一目惚れした「久遠」（猫耳と水着が世界一似合うシノビ）が在籍する月閃女学館を中心にプレイしたが、3つのルートを均等に進めることもできる。 序盤を遊んだ印象としては、正統派の学園バトルものに近い。

各校の選抜メンバーたちは最初から仲良しというわけではなく、むしろ敵対するシノビ同士もいる。 考え方や性格の違いから衝突することも多く、チームとしてもシノビとしてもまだまだ未熟なのだ。 しかし互いの信念をぶつけ合い、戦いや会話を通じて少しずつ相手を理解していく。 そんな過程が丁寧に描かれており、彼女たちがいつか一丸となって戦う日を想像すると胸が躍る。

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また善忍と悪忍の対立という重厚なテーマも興味深いが、特に印象に残ったのは少女たちの人間関係だった。 好戦的な者もいれば自由奔放な者もいる。 陽気か物静かか、マジメか不真面目かといった個性がはっきりしており、それぞれのキャラクターがよく立っていた。 そうした魅力を支えているのが3Dモデルだ。

シナリオ自体はいわゆる紙芝居形式だが、会話に合わせてキャラクターの表情や仕草がコロコロ変わる。 喜怒哀楽が全身で表現され、会話シーンを眺めるだけでも退屈しない。 モデルの造形にも古さや安っぽさは感じられず、シリーズのキャラクター表現が大きく進化していると感じた。 ボイスも好印象で、個人的には「刃霧」を演じる河瀬茉希さんの声が特にお気に入りだ。

気だるげで落ち着いた声色がキャラクターによく合っており、必要以上に誇張しない自然な話し方が耳になじむ。 ほかのキャラクターもテンプレをなぞるような安っぽさはなく、さすが『閃乱カグラ』シリーズといったところだ。 続いてバトルを紹介しよう。 本作は最大5人のシノビでチームを編成するターン制コマンドRPG。

各シノビには通常攻撃のほか、忍気（MP）を消費する2種類の「忍法」、ゲージを溜めて繰り出す「秘伝忍法」、さらにパッシブスキルやリーダースキルが設定されている。 キャラクターにはレアリティが設定されており、基本的にはガチャで入手可能。 また攻撃・防御・回復・妨害といった役割が存在し、敵の防御力を下げたり、味方を回復したりと得意分野はさまざまだ。 さらに前衛3人と後衛2人に分かれており、後衛は戦闘に参加できないものの、体力と忍気を回復できるため仲間を交代させながら戦うことが基本となる。

そしてバトルの鍵となるのが「ガード」「ブレイク」「バースト」だ。 敵にはガードの値が設定されており、これが残っている間はダメージが軽減されてしまう。 しかし弱点を突いたり、ポイントを消費して攻撃を強化するバーストを活用したりしてガードを削りきると、ブレイク状態に移行。 敵の行動を封じながら大ダメージを与えられるようになる。

また、戦闘中も行動順や強攻撃のタイミングが表示され、どの敵から倒すのか、バーストに何ポイント使うのか、どのタイミングでブレイクさせるのかといった判断材料が明確に提示されているのだ。 これにより難しすぎず、かといって簡単過ぎない、スマホゲームとしては程よい塩梅に落ち着いていると感じた。 もっとも、序盤の筆者はそんな駆け引きなどお構いなしだった。 というのもチュートリアルガチャで入手した「SSR水着久遠（あえて冬に水着とのこと）」のステータスがとにかく高く、全体攻撃の連打だけで勝ててしまったのだ。

「かわいい」「狂おしいほどかわいい」「この世で一番かわいい」の3Kを兼ね備えた久遠に敵なし。 そう思っていた。 ところが、第2章に突入したあたりで苦戦し始めた。 序章ではガードの値が1や2だった敵も、次第に3や4、果ては8にまで跳ね上がるからだ。

そこで初めて敵の弱点を確認し、編成を工夫し、強攻撃の直前にブレイクを狙うようになった。 すると、それまで歯が立たなかった敵にも勝てるようになっていった。 この駆け引きはシンプルに面白い。 敵の行動を先読みしてブレイクを決め、強烈な攻撃を阻止できたときには達成感がある。

秘伝忍法の演出もテンポよく躍動感があり、シノビたちが派手に動き回る戦闘は見ているだけでテンションが上がるのだ。 一方で、実際に編成を考えていくなかで、レアリティによる性能差は気になった。 本作にはSSR・SR・Rなどのレアリティがあるが、レア度に応じてステータスに大きな差がある。 ガチャの排出率を考えれば当然ともいえるが、SSRとRの戦闘力には天地の差があるといってもいい。

それゆえRのシノビを育てて敵の弱点を突いても、与えられるダメージは控えめで、逆に敵からの攻撃はかなり痛いのだ。 もちろん育成を重ねれば活躍の余地はあるが、少なくとも序盤は弱点や相性を細かく考えるより、高レアリティのシノビを育てたほうが手っ取り早い。 また、本作は攻略に行き詰まるたびに育成忍務や強敵忍務で素材を集め、キャラクターを強化して再挑戦するという、スマホゲームではおなじみのゲームサイクルとなっている。 ただし、レベル上限の解放に必要な素材を獲得できる強敵忍務は、先行プレイ段階では1日5回までしか挑戦できなかった。

スムーズにシナリオを進めるためにも、日々コツコツ素材を貯めておくのが良さそうだ。 加えて、倍速やオート機能が備わっているほか、全体攻撃を使えるシノビも多いため、日々の戦闘にかかる手間は抑えられている。 時間のある日に一気に進めるよりも、毎日少しずつ戦力を整えていく遊び方に向いたゲームといえそうだ。 ここまでバトルや育成についてあれこれ述べてきたが、本作で特に力が入っていると感じたのが、シノビたちとの交流要素である。

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まずホーム画面に好きなシノビを設定でき、キャラクターごとに専用セリフや登場演出が用意されている。 久遠の場合、プレイヤーが帰ってきたことをまず喜び、困ったことがあれば何でも頼ってほしいと声をかけてくれる。 あまりの可愛さに用もなくゲームを起動しては閉じ、起動しては閉じるという奇行を繰り返している。 そして本作で初登場するのが「シノビスパ」だ。

これは、シノビたちをサウナ施設に送り出し、時間経過でスタミナや親愛度などの報酬を獲得できる放置型コンテンツ。 しかも、報酬を機械的に受け取るのではなく、キャラクターごとに専用の3Dモデルやボイスが用意されており、時間の経過に合わせて表情や仕草も変化していくステキ仕様だ。 最初は涼しい顔をしていたシノビたちも、時間が経てばじっとりと汗をかき、頬が上気した姿に。 そして整いが完了すると色気MAXの専用ムービーまで流れる。

基本的には時間が経つのを待つだけなので、ゲームとして何か複雑な操作を楽しむものではない。 しかし、こうした“お楽しみ”が用意されていることで、放置コンテンツにも遊びが生まれているのは見事だ。 加えて、日中はシノビたちをサウナに送り出し、夜になったら獲得したスタミナを使って育成を進める仕組みは、スマホゲームならではといえるだろう。 ちなみにこのシステムのせいで、うちの久遠は永遠にサウナを出たり入ったりしている。

そして、筆者が最も長い時間を費やしたのが「更衣室」と「ジオラマ」である。 更衣室ではシノビの衣装や髪型、アクセサリーなどを変更でき、前作『シノマス』とは異なり、上下で別々の衣装を組み合わせられるようになった。 つまり上半身は制服、下半身は水着といったハッピーなコーディネートも可能。 また髪や服の色を変えたり、ホーム画面とバトル画面で別々の衣装を設定したりすることもできる。

このように着せ替えの自由度は高く、ほかのシノビの髪型や服を試してみる楽しさもある。 普段とは違う服装が思いがけず似合ったり、アクセサリーの位置を少し変えるだけで印象が変わったりするため、あれこれ試しているうちに時間が過ぎてしまうのだ。 種類も豊富で、育成の進行度に応じて新たな衣装が解放されるため、キャラを育てる楽しみが増している。 そうして着せ替えを楽しんだあと、筆者は「ジオラマ機能」にトライした。

この機能ではシノビたちを好きな位置に配置し、背景やポーズ、表情、身体の向き、ハートなどの感情エフェクトを細かく設定して写真を撮影できる。 久遠以外の死塾月閃女学館の4人にも、久遠と同じ「髪型」と「衣装」を装備し整列してもらったのだ。 右を見ても久遠、左を見ても久遠。 一周ぐるりとみな久遠。

なんと素晴らしい景色だろうか。 みんな違ってみんないい。 こうして好きなキャラクターを自分好みに演出できるのは、交流要素の中でも特に楽しい部分だ。 ジオラマにはさまざまなポーズや表情が用意されており、工夫次第でまったく異なる作品を制作できる。

他のプレイヤーのジオラマを閲覧し、「ライク」を送る機能もあるため、時間があるときに自分以外の作品をじっくり眺めるのもよいだろう。 一方で、カメラの可動範囲には制限があり、思いどおりの構図を作れない場面もあった。 また、キャラクターごとに編集画面を切り替える操作も少々もどかしい。 複数人の位置を少しずつ調整する際には、キャラクターを切り替えて動かし、再び切り替えて動かすという操作を繰り返す必要がある。

ジオラマの出来栄えはキャラクターの配置やカメラの角度に大きく左右されるため、もう少し直感的に操作できると嬉しい。 以上が『シノネク』を先行プレイした所感だ。 今回遊んでみて特に印象に残ったのは、キャラクターの魅力を引き出すための作り込みである。 美麗な3Dモデルに豊かなモーション、躍動感のある必殺技、そして細部まで調整できる着せ替えやジオラマ。

コマンドRPGへと姿を変えても、『閃乱カグラ』らしさはしっかり受け継がれていると感じた。 一方、バトルについては堅実に楽しめるものの、既存のコマンドバトルRPGでおなじみの仕組みが中心で新鮮さは控えめ。 レアリティによる性能差も気になった。 とはいえ3Dモデルや演出、交流要素などの作り込みは総じて丁寧で、キャラクターを愛でるゲームとしての完成度は高いといえるだろう。

毎日少しずつシノビを育て、空いた時間にサウナの様子を覗き、休日には着せ替えやジオラマをじっくり楽しむ。 キャラクターとの交流を楽しみながら、毎日少しずつ育成を進めたい人にとっては、長く付き合える作品になるはずだ。 なお今回紹介した要素以外にも、高難易度コンテンツ「妖魔の匣」や期間限定イベントなども実装されるようだ。 本作が気になった方は、まず公式YouTubeチャンネルを見てみるとよいだろう。

メインストーリーの序章が配信されているほか、各シノビの個別シナリオも一部公開されている。 時間がない方は久遠編だけでも見てほしい。 きっと心を撃ち抜かれるはずだ。