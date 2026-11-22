電撃就任した城福浩監督が川崎フロンターレ戦で0-1敗戦。就任2週間で守備立て直しへ、反骨精神でチーム再建を目指す。

65歳の 城福浩監督 が、東京ヴェルディを電撃解任されてからわずか1か月で、最下位の アビスパ福岡 の新監督として就任を果たした。彼が指揮を執る初陣となる 川崎フロンターレ 戦は、0対1の敗北に終わった。この出来事は、同じJ1のシーズン中に2つの異なるチームを指揮した事例として、史上4人目の快挙とも言える異例の経歴を持つ。就任から2週間という短期間での始動だったため、選手たちの準備状況と戦術の浸透度合いが問われる重要な試合となった。

就任2週間の戦術的変化と守備再構築

前節までリーグ戦でワースト3位タイに低迷し、合計25失点を喫していたアビスパ福岡の現状打破のため、城福監督は直ちに守備からの立て直しを掲げた。従来よりも腰の引けた受け身の戦い方ではなく、相手ゴールに近い位置でボールを奪い返し、即座に攻撃へ転じる積極的なプレッシングスタイルを指示した。これは、単なる用語の変更にとどまらず、選手たちが具体的なプレーイメージを持てるよう、練習を通じてリアルな戦術理解を深めるための徹底した指導であった。

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指導方法においても、抽象的な表現ではなく、言葉の言い回しを代えながら選手たちに伝わるよう工夫を凝らした。城福監督は試合後、就任してまだ2週間という期間だが、選手たちが自ら試そうとした姿勢や、ピッチ上で実現した手応えは評価するべきものだと強調した。この短期間で戦術の骨子が見えたことは、彼の豊富な経験と指導力が反映された結果と言える。しかし、敗戦という結果が出た以上、その効果の検証とさらなる磨き上げが必要となる局面だ。

反骨の指揮官の過去とJFLへの転向

城福監督の指導哲学の原点には、富士通時代の経験がある。当時、サッカー部の監督を務めていたが、社業専念のため地方の工場で責任ある立場として勤務する道を選んだ。さまざまな困難や壁を乗り越えながらキャリアを築いてきたが、サッカーへの強い思いは断ち切ることはできなかった。最終的に覚悟を持って会社を退社し、Jリーグという新たな舞台へと足を踏み入れた経緯を持つ。この逆境を力に変える反骨の精神は、彼の指導スタイルに色濃く現れている。

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電撃解任という憂き目を経験した直後、アビスパ福岡での電撃就任という新たなチャレンジの場を得た。この出来事は、捨てる神あれば拾う神という言葉が示すように、強い覚悟を持ってこの場所へ再び戻ってきたことを如実に示している。彼の過去の経緯や葛藤については、本人にとってもどうでもよいことだと割り切っている。重要なのは、今このクラブを救うという一点に尽きると彼は語っている。他のチームに頼ることはできず、彼自身が進む道は一つしか存在しない。

JFL再入りに向けた覚悟とチーム再建

城福監督は、自分自身の評判や過去の経緯よりも、現在のチーム再生を最優先事項としている。アビスパ福岡に来てしまった以上、彼にできることは進み続けることだけだと割り切った姿勢を見せている。この覚悟が、チームの雰囲気を一新させる原動力となる可能性がある。短期的な結果である0対1の敗戦を超えて、守備組織の再構築という長期的な目標に向かって、彼はチームを牽引していく。

同一シーズン内で2チームを指揮するという異例のケースは、日本プロサッカーリーグの歴史においても稀な事例である。この記録を超え、アビスパ福岡の最下位脱出と中位定着へ向けて戦いは始まった。城福監督が求めるプレッシングと守備の固さ、そして攻撃への転換速度が、今後の試合でどれほど機能するかが鍵となる。彼の反骨精神と戦術理解が、低迷するチームにどのような変化をもたらすか、注視が必要だ。次の試合に向けて、選手たちはすでに次の課題に取り掛かっている状況である。