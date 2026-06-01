城彰二氏、塩貝健人を評価 ジョーカー的役割でW杯貢献できるか

元日本代表FW城彰二氏が、W杯前の親善試合で途中出場した塩貝健人選手を称賛。ジョーカー的な存在としてチームの流れを変える可能性を指摘した。

元 日本代表 のFW 城彰二 氏（50歳）は、2026年5月31日にYouTubeの動画を更新し、北中米 ワールドカップ （W杯、12日開幕）への 日本代表 の戦力として、FW 塩貝健人 選手（21歳）を「ジョーカー的な存在として使える」と評価した。

日本代表（FIFAランキング18位）は同日、国立競技場でアイスランド代表（同75位）との国際親善試合を行い、1対0で勝利した。 試合は前半、日本がアイスランドの守備を崩せず0対0で折り返した。 後半42分、右サイドからのクロスにFW小川航基選手（28歳）が頭で合わせ、先制点を奪った。 日本はこの1点を守り切り、W杯前最後の親善試合を制した。

塩貝選手は後半28分から途中出場し、アグレッシブなプレーで監督にアピールした。 スポーツ紙の報道によれば、塩貝選手は「緊張感はあった」としつつ、「国立競技場で日本代表としてできることは、実際に目指してきた。 だからこそ満足はしていない」と振り返ったという。 城氏は塩貝選手のプレーについて、「彼の気持ちの部分と、それをアグレッシブに表現していく体の使い方だったり、気持ちと体がすごく連動していた。

今の日本代表にいないタイプ。 （途中出場して）一気に流れが変わるというか、彼はジョーカー的な存在として使えると思った。 少ないプレー時間だったが、何かを変えられる。 そういった選手ではないかと思う」と述べた。

この試合は、日本代表がW杯本大会前の最終調整として臨んだもので、塩貝選手のような若手の活躍が今後の鍵となりそうだ





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