舞台俳優・山内彩加氏が城山羊の会新作『質問する女』に出演。初演から4年ぶりの復帰となり、台本の難しさと共演者への思い、朝ドラ『おちょやん』での反響について明かす。

舞台俳優の 山内彩加 氏が、劇団 城山羊の会 による新作公演『 質問する女 』に出演することを決意し、稽古の現場での心境を明かしている。この作品への出演は、2022年11月13日から27日まで KAAT神奈川芸術劇場 で上演された『温暖化の秋』以来、およそ4年ぶりのことである。

四年前の出演体験と今回の緊張感の源泉

山内氏にとって、劇団城山羊の会への出演は決して容易ではないが、非常に興奮する機会であり続けている。4年前の『温暖化の秋』出演時と同様に、稽古が始まるのを待ちわびる日々と、それに伴うそわそわした緊張感が日々続いているという。この劇団の作品を常に愛聴し、以前の公演をDVDで視聴するなど、ファンとしての情熱も高い。

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今回演じる「質問する女」という役柄に対して、自身が見せようとしない内面の部分を見抜かれているような感覚を抱いている。日常生活でも相手に興味を持ち、詳細な質問を行う傾向がある山内氏だが、それが台本や演出家である山内遊氏に反映されているのかもしれず、その想像が膨らむとドキドキしてしまうという。

独自の台本表記と稽古場での創作プロセス

城山羊の会作品の最大の特徴は、その台本の表記体系にある。劇場で上演台本が販売されており、役者たちはこれを購入して稽古に臨む。特に注目すべきは、複数の役者が同時にセリフを言う場面において、プラス（＋）マークが使用される点である。これはAのセリフとBのセリフが被って始まることを示し、さらにカッコ表記がある場合は、次のセリフに入るタイミングで中断しても継続しても自由な「余白」を持つ構造になっている。

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このような自由度の高い表記は他劇団の台本では稀であり、山内氏はこれを「贅沢で楽しい時間」と表現する。家で台本と向き合い、どこで入ればよいか、どのセリフが同時進行か悶々と考え込む過程自体が、作品への理解を深め、発見をもたらす貴重な体験となっている。読めば読むほど「そういうことか！」という気付きがあり、正しい解釈が唯一ではないため、観客それぞれが異なる風にとらえられる良さがあると分析している。

共演者との絆と三鷹市での公演への意気込み

今作のキャスト陣は、松浦祐也さん、吹越満さん、島田桃依さんといった初共演者に加え、岡部たかしさん、岩谷健司さん、笠島智さん、岡部ひろきさんといった顔見知りメンバーで構成されている。以前から親交が深く、他の作品のスタジオですれ違う際にも親密さを感じている相手들과の創作は、独特のグルーヴ感を生み出し、山内氏にとって非常に楽しく貴重な時間となっている。

公演会場となる三鷹市芸術文化センター星のホールについても、劇場から三鷹駅までの帰り道に作品の世界観に浸れる空間であると高く評価している。星のホールで上演することは自身にとって初であり、喜びを制御しながらバランスを保って制作に臨んでいる。観客にも自身と同じような高揚感や、空想の世界へ没入できる特別な時間を提供したいとの想いが強まっている。

朝ドラ『おちょやん』での反響と穏やかな2023年

近年の山内氏のキャリアにおいて、朝ドラ『おちょやん』での出演は大きな反響を呼んだ。「みつえちゃんだ」というファンからの呼びかけが増え、親族からの報告や病院を解雇されるシーンでの退場際にも「また戻ってきて」という応援メッセージが多数寄せられた。全ての事情を明かすことはできないものの、これらの励ましを力に撮影に臨んだ。

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2023年は、以前よりも身軽な気持ちで過ごせた一年であったという。『風、薫る』など多くの作品に参加し、物理的にも精神的にお芝居に集中できる穏やかな時間を過ごせた。生き急ぐ感覚が薄れ、心が柔らかくなったと感じつつ、焦り過ぎずゆっくりし過ぎない、適切なスピード感で日常生活を歩むことができるようになった。