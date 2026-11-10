坂東玉三郎、休館中のホールで名曲コンサート 2027年1月の再開に合わせ公演

歌舞伎俳優の坂東玉三郎が、N響メンバーによる弦楽アンサンブルとピアノの伴奏で名曲を歌うコンサートを開く。修繕工事で休館中のホールの運営再開を控えた公演として、来場を呼びかけている。

歌舞伎俳優の 坂東玉三郎 が、運営再開を控えたホールで 名曲コンサート を開くことが分かった。このホールは2025年8月から修繕工事のため休館しており、2027年1月に運営を再開する予定だ。公演では「 愛の讃歌 」「 マイ・ウェイ 」などの名曲を、玉三郎の歌声で届ける。

演奏は、NHK交響楽団（N響）のメンバーによる12名編成の弦楽アンサンブルとピアノが担当する。玉三郎にとってN響との共演は初めてで、名曲を歌声で届ける新しい試みとなる。

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名曲を歌で届けるコンサートの内容とは

コンサートでは、シャンソンやジャズ、スタンダードの名曲を玉三郎が歌う。N響メンバーの弦楽アンサンブルとピアノの演奏に乗せて、昔からの名曲を生の歌声で楽しめる構成だ。

玉三郎は、選曲の考え方を次のように説明した。自分が育った1950年代、60年代、70年代に作られた良い曲を歌うことが、自分のコンサートのコンセプトだという。

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同世代の人々の心に残ることがうれしいと語った。さらに、今の世代の人たちに、こうした素晴らしい曲があったと紹介できることが一番大きいと話している。

N響との初共演については、プレッシャーと緊張感もあると心境を明かした。一方で、今年から管弦楽団と共演を始めたため、今後もこの形を続けたいとの意向を示した。

歌と芝居に共通する言葉の大切さ

玉三郎は、歌舞伎で言葉を正確に伝えることの大切さを強調した。役者として芝居をする際は、言葉をきっちり伝えることが基本だという。

玉三郎は、歌舞伎の芝居が1時間、時には3時間以上の長い時間で物語を伝えるものだと述べた。それに対して、歌は3分前後で一つの物語が完結するものだと説明し、素晴らしい芸術、音楽だと思うと言及した。

歌でも、できる限り歌詞を大切にしていきたいと語った。短い時間の中で言葉を届ける点に、芝居と歌の共通点を見いだしていることがうかがえる。

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玉三郎が明かすのどのケアと本番への意気込み

玉三郎は日頃ののどのケアについて、ボイストレーナーに教わりながら取り組んでいると明かした。風邪を引かないように気を付けていることも語っている。

独自の方法として、あめは一切食べず、歌っているときは水も飲まないと言及した。あまり飲むと逆にうまくいかないこともあるため、このようにしているという。

コンサートに向けて、名曲は聞くと簡単に聞こえるが、歌うのは大変だと話した。弦楽と音響の良いホールに負けないよう、練習を重ねていく考えを示している。

玉三郎は笑顔で、精いっぱい歌わせてもらうのでぜひ来場してほしいと呼びかけた。修繕を経て運営を再開するホールで、名曲の歌声を楽しむ機会となりそうだ。