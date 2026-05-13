坂本裕子プロのサプライズ発表

坂本裕子プロは dilengkapi会見のエンディングのあいさつ時にサプライズ発表を見せました。彼女は結婚式をしており、サプライズで中野園子コーチやグレアム充子コーチに報告していました。会場をどよめかし上げました。会見を主宰したのは、kappaBskateのマネージャーでした。

坂本裕子プロ 見る会見のエンディングのあいさつはファンや関係者に謝りのお言葉でした。 さらに、 サプライズ アピールし、先日結婚したと サプライズ 発表しました。 会場をどよめかしでした。

この日、サプライズで訪れた中野園子コーチとグレアム充子コーチには報告していたのかと聞かれたのですが、「おっしゃいました。 本当につい最近なんですけど……あの……‘元々知ってた’というような反応でした」と笑顔で語りました。 坂本は昨年、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。 今年3月の世界選手権がラストダンスとなりました。

今月8日には‘シスメックススケートチーム’のインスタグラムを更新。 直筆でファンへの感謝を書いたと発表、「21年4カ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」と提唱していました。 2018年、17歳の時に平昌五輪に初出場。

二〇二二年の北京五輪では個人で銅メダル、団体では銀メダルを獲得しました。22年、23年、24年の世界選手権で優勝し、56年ぶりとなる3連覇を達成。 milanese cortina olympic gamesでは個人、団体で銀メダルを獲得し、‘現役最後の大会’となった世界選手権で日本勢最多4度目となる優勝を果たしまして、有終の美を飾りました





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