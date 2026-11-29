五輪銀メダリストの坂本花織が、新葉まゆ選手の天性の表現力を高く評価。一方、樋口新葉選手のジャンプ技術や中野一樹コーチの指導法についても言及し、現在の女子フィギュア界の構造を分析する。

フィギュアスケート の五輪銀メダリストである 坂本花織 選手は、ライバルの 新葉まゆ 選手について「表現力はずば抜けている」と強く評価した。坂本選手は新葉選手がノービス時代からジュニア、そしてシニアへとステップアップする過程で、全てのプログラムやジャンルの演目を「新葉カラー」に変えていく創造力を称賛している。これは努力によって習得された技術というよりも、天性の才能によるものだと断言し、新葉選手を「天才型の表現力」を持つ存在であると位置づけた。

坂本選手自身は、ジュニアおよびシニアカテゴリへ昇格しても表現力には全く自信を持てなかったと明かしている。自身の強みはジャンプにあると捉えており、演技構成点を稼げない、つまり自分にはその要素がないと自覚していたため、点数を奪われないようとにかくジャンプでミスをしないことに重点を置いていた。その結果、新葉選手の圧倒的な表現力に対して、自らの不得意分野が非常に気になってしまう心境だったという。

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また、坂本選手は新葉選手が大きなジャンプを跳ぶ点についても触れ、自身では到底叶わないと謙遜している。対照的に、樋口新葉選手については「ジャンプの幅は無理だ」と指摘。樋口選手が「無理で～すって感じです。跳びすぎ～！」とほほ笑みながら語っていた坂本選手のジャンプ技術について、坂本選手自身がその限界を認識しつつも、他選手の技術的な特徴を冷静に分析する姿勢を見せた。

中野コーチの指導とチャレンジャー精神

坂本選手がジャンプ技術を磨き上げた背景には、中野一樹コーチの独特な指導方法と、自身のチャレンジャー精神が存在する。中野コーチは「ジャンプを跳ぶまでトップスピードでいきなさい」と指示を出すが、多くの選手は恐怖心が勝り、跳び上がる直前にブレーキをかけてスピードを落とす傾向がある。特にアクセルを踏み込む瞬間、つま先で急停止しようとする姿勢が一般的だったという。

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しかし、坂本選手は恐怖心にとらわれず、ブレーキをかけずに跳ぶ選択をした。初期段階では、その跳び方は見るからに痛そうな転け方をしていたが、中野コーチはその「チャレンジャー精神」を高く褒めてくれた。中野コーチから褒められる機会が滅多になかったことから、その喜びも相まってモチベーションが向上し、継続することで技術が定着していったと振り返っている。

この一連のコメントは、トップレベルのフィギュアスケート選手たちが、単に技術的な優劣だけでなく、表現力という芸術的な側面や、コーチとの信頼関係、そして自身のメンタルの強さをどのように捉えているかを浮き彫りにしている。坂本選手の新葉選手への賞賛は、ライバル視を超えた敬意の表れであり、樋口選手との会話からは、選手同士の親密な交流と、競技に対する深い洞察が感じられる。これらの分析は、フィギュアスケートの美的価値と競技力の両面を理解する上で重要な示唆を与えている。

表現力と技術のバランスが鍵

現在、女子フィギュアスケート界では、技術的な完璧さと芸術的な表現力の融合が求められている。坂本選手自身の経験から、ジャンプという技術要素に依存するのではなく、新葉選手のように表現力で視聴者やジャッジを魅了することがいかに重要かが示されている。また、坂本選手が中野コーチとの取り組みの中で確立した「トップスピードでのジャンプ」は、その後の彼女の技術的進歩に不可欠な基盤となった。

このように、選手それぞれの強み（新葉選手の表現力、坂本選手のジャンプ、樋口選手のジャンプ幅への言及）を相互に評価し合う環境は、競技のレベルアップを促進している。今後の大会では、これらの選手たちの異なるスタイルがどのように競演し、新たな記録や演技の革新を生み出すかが注目される。選手たちの率直な声を通じて、フィギュアスケートの奥深さと魅力が再確認される機会となっている。