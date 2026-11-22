コベントリーのフランク・ランパード監督が、5年5カ月ぶりに日本代表に復帰したMF坂元達ughを絶賛した。クリスタルパレス戦でボレーシュートを決めて3-2の勝利に貢献し、プロフェッショナルな姿勢もチームの基準となっていると評価した。

コベントリー の ランパード監督 がMF坂元達裕（30）を絶賛した。5年5カ月ぶりに 日本代表 復帰を果たしたアタッカーはクラブ合流後の初戦となったホームのクリスタルパレス戦でリーグ戦5試合連続の先発。1―1の前半30分に左からの折り返しを胸でトラップすると、ワンバウンドしたボールを左足でボレーし、ペナルティーエリアの外からゴール右上に突き刺す今季2点目を決め、3―2の勝利に貢献した。

坂元はプレミアリーグ初ゴールを決めた10月31日のサンダーランド戦、日本代表で初ゴールを決めた14日のブラジル戦を含め、最近出場した5試合で3得点。 現役時代にイングランド代表で活躍したランパード監督は「タツ（坂元）による2点目は見事だった。 彼は絶好調だ。 シュートの質、全体のパフォーマンス、ハードワークの姿勢、どれを取っても本当に素晴らしい選手で彼がこのレベルでそれを成し遂げている姿を見られるのは最高の喜びだ」と絶賛した。

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さらに日常的な取り組みにも触れ「彼のプロフェッショナリズムは、グループ内の他の全員にとって本当の基準になっている」と高く評価。14日の親善試合ブラジル戦で代表初ゴールを決めたことに関しても「彼は5年間、代表に招集されていなかったので我々はみんな喜んでいる」と語った。 また「唯一の心配は時差ボケだった」と明かしながらも「彼は誰よりもプロフェッショナルな姿勢を持つ人間」と指摘。 パラグアイ戦から中3日の強行日程となったが「好調ぶりから彼はピッチに立ち続けなければならない選手。 今日もフル出場してファンタジックな活躍だった」と絶賛した。