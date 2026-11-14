坂元洋平、日本代表復帰初ゴールでブラジル戦勝利に貢献

セレッソ大阪からイングランドへ渡りプレミアリーグで活躍する坂元洋平が、5年半ぶりの代表復帰戦となるブラジル戦で初ゴールを挙げた。30歳という転機を迎え、長年の努力が形となった瞬間を振り返る。

セレッソ大阪 からイングランドの舞台へ移り、プリメーラ・ディビシオン（1部）昇格に貢献している 坂元洋平 選手が、 日本代表 として大きな歴史的一歩を踏み出した。5年半ぶりの代表招集となったこの試合で、彼は念願の初ゴールを記録し、チームの勝利に貢献したのだ。

5年半ぶりの代表復帰で初ゴール達成

ブラジル代表相手に決めたこのゴールは、坂元選手にとって代表としての初得点となった。ゴール後のインタビューで彼は「素直に嬉しかったです」と率直な喜びを吐露し、代表チームへの帰還に対する感謝の気持ちを伝えた。長年代表から遠ざかっていた時期を経て迎えた今回の復帰は、彼にとって単なる出場枠ではなく、大きな自信につながると語っている。

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押し込まれる時間帯を踏ん張って獲得

試合展開自体は坂元選手にとって決して楽なものではなかった。チーム全体が相手のプレッシャーに押し込まれる時間帯が続き、ブラジル代表が前からかけてくる激しい守備の中でプレーを強いられた状況だった。しかし、坂元選手は「どこかでワンチャンスあるな」という強い思いを持ち続け、冷静さを保つことを意識していた。結果的にボールがこぼれ落ちてきた瞬間を逃さず、落ち着いて決め切ることができた点を「ラッキーな形でしたけど」と謙遜しつつ、自身の高まりを強調した。

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苦難の時期を経て掴んだ確かな実力

イングランドへ渡る前、そして渡った直後、坂元選手は代表からの声が掛からない時期を長く過ごさざるを得なかった。しかし、現在の所属チームであるセレッソ大阪からの移籍先では、プレミアリーグ昇格に貢献する活躍を見せ、その実力を国際的に証明してきた。代表入りを逃していた5年以上の間、ヨーロッパでプレーしながら直面した苦しい時間や試練を乗り越え、ようやく「大きな、大事な、チームとして絶対に勝ちたい試合」で貢献できる立場に返り咲いたことは、彼のメンタル面においても非常に大きな支えとなった。

30歳という節目で努力が結実

勝利に貢献したこの試合は、坂元選手にとって30歳を迎えた2026年という年における重要な転機となっている。彼は「ちょっと時間はかかりましたが」と言葉を選びながら、この年齢でプレミアの舞台に挑戦し、ゴールも決めることができ、さらに代表に戻ってこられて得点も挙げられたことへの充実感を強調した。これまで積み上げてきた日々の努力が、ようやく形となって現れたという確かな手応えを得たと振り返り、今後への意欲の高まりを示した。