広島東洋カープの坂倉将吾捕手がフリーエージェント（FA）権を行使し、千葉ロッテマリーンズへ移籍することが29日に決まった。28歳の強打者が故郷・千葉で新たな挑戦を開始する。

広島東洋カープ から国内フリーエージェント（FA）権を行使し、去就が注目されていた 坂倉将吾 捕手（28）が、 千葉ロッテマリーンズ へ移籍することが29日に判明した。坂倉の移籍は、30日にも球団から正式発表される予定である。

坂倉将吾の移籍経緯と交渉状況

坂倉将吾の新天地決定に至るまでの過程は、複数の球団が絡む激しい争奪戦の末にまとまった。FA宣言後の残留を認めていた広島東洋カープと、坂倉の獲得に乗り出していた千葉ロッテマリーンズ、埼玉西武ライオンズの3球団が激突していた。

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最終的に坂倉は、幼少期から慣れ親しんだ故郷での挑戦を選ぶ決断を下した。千葉県の出身地である印旛郡酒々井町で、第2の野球人生を懸ける道を選んだのである。

広島と西武はともに5年契約の好条件を提示したとみられている。西武は解禁日の11日に西口監督が同席のもと、真っ先に交渉に乗り出した。一方、ロッテも同じく11日にサブロー監督が直接出馬し、口説きに来た。

広島は4年総額10億円規模の条件を提示し、FA宣言後の残留にも応じるとして4番打者の慰留に努めてきた。しかし、坂倉は「条件が全てではない」と話しており、親会社を持たない球団の事情も理解しつつも、一定条件での認識のずれは埋まらなかった。

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坂倉将吾の思いと広島からの流出背景

坂倉将吾自身は、高校時代の16年にドラフト4位で広島に入団した恩義を深く感じていた。日大三高等学校時代から育ててもらったことへの感謝は強く、「感謝しかない」という本音も漏らしている。

義理堅く、涙もろい性格の持ち主でもある坂倉は、移籍が確定したファン感謝デー（23日）に泣いてしまうことを覚悟していたほど、広島での思い出や愛着が厚かった。

ただ、坂倉の心情は「心が動くか、動かないか」の葛藤もあった。カープで続ける思いと、別の場所で挑戦したい気持ちの間で揺れ動いていた。FA宣言をしたことで他球団を含めて交渉できる状況から、新たな可能性を見出したとみられる。

広島からは坂倉だけでなく、同じくFA宣言した森下暢仁投手（29）もソフトバンクホークスへ移籍することが決定している。これにより、広島は4番打者と主戦右腕という二大柱を失うことになり、チーム再建の大きな課題が浮上した。

千葉ロッテが求める坂倉将吾の価値

千葉ロッテマリーンズが坂倉将吾の獲得を急いだ背景には、チーム打線の深刻な状況がある。今季のロッテはチーム打率が.236でリーグワースト、得点は492点で同4位と、著しい貧打に苦しみ続けている。

一塁手と三塁手の両方を守れるスラッガーの補強は、ロッテにとって緊急の課題だった。その点、坂倉は打線の起爆剤としてうってつけの存在と評価されている。

坂倉は今季、4月中旬から内野手に転向し、先発4番として打線の中軸を任されている。守備範囲の広さと強力な打撃は、チームの救世主となり得る資質を持っている。

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坂倉将吾の守備適応と今後の展望

坂倉将吾は本職の捕手だけでなく、一塁手から三塁手までこなす多能性を誇る。捕手時代の長打力に加え、内野守備での守備範囲の広さは、ロッテの守備力を底上げする鍵となる。

打撃面では、得点圏打率が.323でリーグ3位、打点が74でリーグ6位と勝負強さを発揮している。ランナーを呼んで返し、スコアリングエリアでの貢献度は極めて高い。

広島では4月中旬から内野手に転向し、先発4番を務めるなど適応力を示している。28歳という年次は、強打者としてピークを迎える時期であり、ロッテでどんな貢献をするのかが注目される。

プロとしてのキャリアは16年のドラフト4位入団から始まった。日大三高等学校では2年秋から本格的に捕手に転向し、甲子園出場はないものの、21年にはリーグ2位の打率.315をマークした。

22年には全試合出場という耐久力を示し、キャリアハイの155安打、16本塁打を記録した。24年にはプレミア12で侍ジャパンに選出され、国際舞台でもその実力を認められている。

1メートル77、91キロの体格から放たれる右投げ左打ちのボールは、千葉の応援団を熱狂させる武器となる。広島から流出した大物選手が、故郷の地でどのように活躍するか、その活躍が待たれる。

坂倉将吾の移籍は、両球団にとって大きな節目となる。広島は新たな4番を育成する必要がある一方、ロッテは坂倉を中心に打線再建を目指す。28歳の強打者が、新たな門出でどのような輝きを放つのか、ファンは注目し続けることになる。