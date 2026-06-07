坂井真紀＆佐々木蔵之介、新ドラマで内田有紀と共演！ 親友役と毒親役で物語を彩る

新ドラマ『偽装の夫婦』に坂井真紀と佐々木蔵之介が出演。坂井は主人公の親友で介護に追われる優子役、佐々木は毒親の眞澄役を演じ、物語に深みを与える。

新ドラマ 『偽装の夫婦』で共演する 坂井真紀 と 佐々木蔵之介 の出演が発表された。 坂井が演じるのは、主人公の親友である49歳の佐川優子。 優子は中学時代からの付き合いで、誕生日が同じことから毎年2人で祝い合う仲だ。

幼い頃から結婚に憧れていたが、父の介護に忙しく、恋愛する時間もなく40代を終えようとしていた。 そんな優子は、人生に疲れ、諦めを抱えながらも、物語を大きく動かすキーパーソンとなる。 坂井は内田有紀と11年ぶりの共演で、その繊細な演技力に期待がかかる。 一方、佐々木蔵之介は、主人公の夫・澄晴の父、樋口眞澄を演じる。

眞澄は妻を早くに亡くし、男手一つで澄晴を育ててきた。 かつて小さな建設会社を経営し羽振りが良かったが、時代の流れとともに倒産。 再起する気力を失い、転落した人生を歩んでいる。 さらに、澄晴に対して自分の理想を押し付け支配的に振る舞う「毒親」と化している。

佐々木と内田の共演は『バンビ～ノ！ 』以来約19年ぶりで、その化学反応が楽しみだ。 本作は、様々な人間模様が描かれるホームドラマ。 坂井真紀と佐々木蔵之介の出演により、さらに厚みのあるストーリーが展開される。

優子の切ない想いと眞澄の歪んだ愛情が、どのように物語に影響を与えるのか注目だ。

また、主要キャストには今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙、松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、髙石あかり、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、野内まる、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝、髙石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平など豪華俳優陣が集結する





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