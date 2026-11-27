俳優でタレントの坂上忍（59）が、27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時47分）に生出演。自身がMCの「バイキング」放送当時に抱えていた思いを明かし… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「バイキング」は22年まで放送。 この日の放送にともに出演したフリーアナウンサーの 宮根誠司 （63）へ「あれだけの長寿番組だから、バイキングやる前はミヤネ屋を見ていましたし、宮根さんは先輩ですけど、気分的には同志と勝手に思っていました」と明かしていた。

日本テレビ系で10月まで放送していた長寿番組「ミヤネ屋」と放送時間が重なる“ライバル関係”でもあり、「こっちは後発隊だから、裏を考えたら隙間産業だから、何がないかを考えたらゴリゴリ行くしかない」と、頻繁に物議を醸していたニュースへの厳しいコメントの真意を語った。 続けて「『バイキング』の場合は最初はエセ『ヒルナンデス』みたいにやっていた。 そこから時事に移行したから、そしたらもう行くしかない。 毎日怒られたんですよ？

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『なんとかならないんですか？ 』って。 毎回スタッフさんもフロアに呼び出されて、俺の代わりに怒られていた」と、局内でも問題になっていた裏側を告白した。 それでも「守りに入ったら勝てないと思っていたから、それこそ勝手に、宮根誠司という人間が大阪で戦っているから、俺だってひよるわけにはいかないと思っていた」と、宮根の存在が常に頭にあり、対抗意識を燃やしていたと語っていた。