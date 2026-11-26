ディースリー・パブリッシャーは2027年3月18日発売予定の『地球防衛軍6.2』の新機能を公開。武器カスタマイズや2倍の敵量など、PS5版の強化点を詳述。

ゲーム開発・配信企業の ディースリー・パブリッシャー は11月26日、自身のYouTube公式チャンネルおよびニコニコ生放送において、アクションシューティングゲーム『 地球防衛軍6.2 INVADERS FROM ANOTHER WORLD』に関する公式情報配信イベントを実施した。このイベントは『 地球防衛軍6.2 公式生放送～物量地獄へようこそ。パーティ会場はここだ！～Episode2』と題され、本作の追加要素や gameplay の詳細が公開された。

本作は2022年にPS5およびPS4向けに発売された『地球防衛軍6』を基盤としたパワーアップ版タイトルであり、2027年3月18日への発売が予定されている。開発元のディースリー・パブリッシャーはこの改訂版において、PS5のハードウェアスペックに特化した最適化と機能追加を行い、シリーズ特有の緊張感と爽快感をより高めています。

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最大2倍の敵量と新システム

『地球防衛軍6.2』の最大の特徴は、オリジナルの『地球防衛軍6』と比較して最大で約2倍以上の敵が登場する『物量地獄』と呼べる規模の攻撃だ。プレイヤーは連合地球軍（EDF）の兵士となり、昆虫に酷似した巨大生物や巨大怪獣、さらにロボット兵器といった脅威に対峙する必要がある。これらの敵は隙間なく押し寄せるため、従来の戦略だけでは勝利が困難な状況が繰り広げられる。

この膨大な敵の群れに対処するために、本作では武器のカスタマイズ機能が新たな核心要素として追加された。このシステムは、プレイヤーが収集したパーツを武器に装着することで、その性能を細かく調整できるよう設計されている。敵を倒すことで手に入る「武器アイテム」を回収し、それを武器のスロットに組み込む形で強化を進めていく。

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複雑な武器カスタマイズの仕組み

武器のカスタマイズにおいて重要なのが、武器の種類ごとに異なるスロット数だ。例えば、アサルトライフルの場合には9個のスロットが設けられており、ロケットランチャーの場合は7個のスロットが用意されている。このスロットに対して、敵が落としdropする武器アイテムを装着していくことで、武器の能力を最適化していく。

入手するパーツにはレアリティの設定があり、高レアリティのパーツは従来の緑色とは異なる輝く色で表示される。ただし、パーツの装着は単純な強化とは限らない。例えば、総弾数を増加させるパーツを装着すると、その代償としてリロード時間が延長されるというトレードオフが発生する。また、攻撃効果の連鎖（チェイン）を強化するパーツを装備した場合、敵だけでなく自分自身にも連鎖ダメージが及ぶ可能性がある。

特殊効果と戦略的な組み合わせ

カスタマイズ可能なパーツには、弾丸に炎上、凍結、電撃、毒といった特殊効果を付与するものも含まれている。炎上状態にすれば連続ダメージを与え続けられ、凍結や電撃を使えば敵を一時的に動けなくするなどの制御が可能になる。これらの効果を武器やスロット構成と効果的に組み合わせることで、敵の物量地獄を突破するための強力な攻撃パターンを編み出す必要がある。

配信イベントでは、MCを務める声優の優木かな氏が実際にこのシステムを試していた。彼女は電撃効果を及ぼすパーツを装備し、それが自分にも影響を与えるリスクを承知の上で敵の中枢へと突撃し、大量の敵を一網打尽にする様子が披露された。これにより、高いリスクを伴うものの、敵を倒した際にもたらされる大量のアイテムとリターンが、独自の爽快感を生み出すことが示された。

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新ミッションと今後の展開予定

本作ではストーリー上、2017年に発売された前作『地球防衛軍5』の後の出来事が描かれている。文明の崩壊寸前にある地球を舞台に、EDF兵士たちは異星文明「プライマー」の残存勢力と戦う。プロデューサーの岡島信幸氏による実演では、シリーズ初となる洞窟を舞台にしたミッションが紹介され、そこに登場する「怪物の大量発生と凶暴化」というキーワードが強調された。

なお、今回の配信イベントの前半30分間は、2027年1月28日にNintendo Switch 2向けに発売予定の『地球防衛軍6 for Nintendo Switch 2』の紹介に充てられた。ディースリー・パブリッシャーは次回の公式生放送を12月25日に開催する予定であり、アーカイブを通じて本作のより詳細な情報やシステム解説を確認することが可能となっている。