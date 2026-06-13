地方企業の新たな成長戦略：都市部から専門人材を呼び込む副業・兼業取り組みが加速

都市部の専門スキルを持つ外部人材を副業・兼業で地方企業に導入し、デジタル化の遅れや販路縮小といった課題を解決し、地方創生を促進する動きが進む。県が運営するプロフェッショナル人材戦略拠点の成約件数急増や成功事例を紹介し、外部人材活用の効果と課題に触れる。

地方企業が直面する デジタル化 の遅れや販路縮小といった経営課題に対し、都市部から副業・兼業で高度な専門スキルを提供できる 外部人材 を迎え入れる取り組みが注目を集めている。

働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大によるテレワークの普及を背景に、都市部で養成された人材が地方へ還流する動きは加速の一途である。 政府は地方創生の基本構想で「2027年度までに副業・兼業人材の活用を1万人に拡大する」を掲げ、地方自治体や企業と協力した連携体制を整備している。 地方自治体としては、地方経済を活性化するために「その道のプロ」を呼び込むための施策を推進し、都市部からの知見還流を促進している。

副業・兼業人材は電子商取引（EC）での販路拡大やデジタル化による業務効率化、新規事業の立案、採用力の強化といった多岐にわたる専門分野を網羅しており、報酬は月額数万円程度に抑えられているため、短期的・中期的に必要な期間だけ契約できるという柔軟な仕組みも魅力となっている。 県が運営するプロフェッショナル人材戦略拠点は、企業から経営課題をヒアリングし、適した専門人材をマッチングする事業を展開している。20年度の成約数は3件と少なかったが、23年度に32件、24年度には420件にまで増加すると見込まれている。

外部人材の視点を取り入れることで、地方企業はイノベーションを創出し、成長戦略の構築に役立てるケースが増えると期待される。 実際に、鶏めし弁当を製造販売する大館市の花善では、冷凍駅弁の開発や海外進出を目指すために外部人材を採用し、大手ECモールや海外展示会への出品を実現した。 社内に存在しなかった知見とノウハウを採用し、事業を拡大した好例である。 しかし、外部人材を採用しても経営課題が即解決するわけではなく、何が障壁となっているかを明確にする機会として機能する場合が多い。

後継者不足や業績悪化といった課題を抱えると事業の持続性が危うくなるが、社外の専門家と協働することで新たな一歩を踏み出し、より強固な企業体質へと成長させるヒントを得られる。 地方企業が取り組む副業・兼業人材の活用は、単なるコスト削減ではなく、地方創生と経営革新の両面で重要な意味を持つ動きとして、今後も注目され続ける。





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