地政学リスクの高まり 防衛分野のスタートアップが集まる

世界的な地政学リスクの高まりを受け、防衛分野のスタートアップが集まっている。東京都で開かれた「SusHi Tech Tokyo 2026」で、ロボット犬やデュアルユースが話題になっている。ラトビアのスタートアップ「Asya」が語る現実は重い。同社の共同創業者兼CEOは、祖国の軍隊であるナショナルガードに身を置く現役の兵士だという。ロシアやベラルーシと国境を接する小国にとって、防衛分野のイノベーションは明日の命をつなぐための現実だ。日本の技術力に熱い視線を送り、協業の道を探っている。

4月下旬に開かれた東京都で行われた「SusHi Tech Tokyo 2026」で、世界的な「 地政学リスク 」の高まりを受け、これまであまり見られなかったようなカテゴリーの国内外 スタートアップ が集まっていた。

そこでは、「防衛（ディフェンス）」と「デュアルユース」があちこちで飛び交っていた。 最前線のリアル、祖国を守る「ロボット犬」について話す。 東欧ラトビア発のAI・ロボティクス分野のスタートアップ「Asya」が語る現実は重い。 実は同社の共同創業者兼CEOは、いまも祖国の軍隊であるナショナルガードに身を置く現役の兵士だという。

ロシアやベラルーシと国境を接する小国にとって、防衛分野のイノベーションは明日の命をつなぐための現実だ。 日本の技術力に熱い視線を送り、協業の道を探っている。 ラトビアは国土の多くが森林であり、そうした環境下では従来の戦車やドローンが最適に機能しないという課題を抱えている。 同じく森林が多い日本と知見を共有したいという。

国土防衛に対する危機感はバルト三国やウクライナに共通する。 エストニアのリーサ・リー・パコスタ法務・デジタル担当大臣は、防衛予算をGDP比5.4%まで引き上げ、AI戦略の4つ目の柱に明確に「防衛」を据えた。 戦火の只中にあるウクライナのナターリア・デニケエワ・デジタル変革省副大臣は欧米諸国も大きく舵を切った。 フィンランド・エスポー市でスタートアップ支援などを担うエンター・エスポーのヤーナ・トゥオミCEOは、わずか1年の間に70社以上を集めた「ディフェンステック・ハブ」の熱気を語る。

カナダ政府は自国の防衛産業戦略に数十億ドルを投じ、「NATO DIANA」のハブを設置した。 NATO DIANAはNATOが2021年に設立した、新興・破壊的技術に関する官民協力を促進する組織だ。 イスラエル・スペインのベンチャーキャピタル「Cardumen Capital」の中核メンバーのスタン・ユー氏も、ディープテック投資の重点分野に「防衛」を据えていると明かす。

「AI主導のアクターによる攻撃スピードは、もはや人間のエリートハッカーでも太刀打ちできないレベルに達している」警察庁出身で、国際刑事警察機構（ICPO）のサイバー犯罪対策のトップを務めた経験も持つNECの中谷昇最高セキュリティー責任者（CSO）は、国家支援型ハッカーと犯罪組織が複雑に融合する今の不気味な現実をそう喝破した。 トレンドマイクロのエバ・チェン（Eva Chen）CEOも、ロシアのハッカーがAIを「ゴーストライター」として駆使し、サイバー攻撃を高度化させている実態を明かす。

もはや、民間テクノロジー企業のインテリジェンスなしに国家は守れない。 米AI大手アンソロピック（Anthropic）日本法人の東條英俊社長は、自社の強力なAIモデル「Mythos（ミュトス）」が攻撃側に悪用されるのを防ぐため、まずは「防御側」へ先行提供するという方針を説明した





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