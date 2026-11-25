新潟県三条市と三条市社会福祉協議会（外山迪子会長）は25日、三条市体育文化会館で令和8年度地域福祉推進フォーラムを開いた。関係者ら190人が出席。長年にわたって地域福祉の向上に貢献した5人と3法人をたたえるとともに、基調講演や実践発表を通じて地域における住民同士のつながりや支え…

新潟県三条市と三条市社会福祉協議会（外山迪子会長）は25日、三条市体育文化会館で令和8年度地域福祉推進フォーラムを開いた。 関係者ら190人が出席。 長年にわたって地域福祉の向上に貢献した5人と3法人をたたえるとともに、基調講演や実践発表を通じて地域における住民同士のつながりや支え合いの大切さを考えた。

少子高齢化や核家族化が進み、近隣関係が希薄になるなか、かつては当たり前のように行われていた身近な人同士の気遣いや助け合いが失われつつある。 さまざまな活動事例を通じて住民同士の支え合い活動の役割や効果を再認識し、活動の継続につなげようと開いた。 また、三条市が過去に甚大な災害に見舞われ、全国からの支援を受けながら市民が力を合わせて復旧、復興、生活再建を進めてきたことを振り返り、「これまでの人と人との気持ちのつながりがあったからこそ」と話した。

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第1部の三条市社会福祉協議会長表彰式では、民生委員・児童委員や社会福祉施設・団体の役員、ボランティア団体の役員として長年にわたって活動してきた人に表彰状、社会福祉協議会の特別会員として10年以上継続して支援してきた法人に感謝状を贈った。 その後、新潟県社会福祉士会事務局長の渡邊豊さんによる「共に生きる地域創りと福祉活動」と題した基調講演や、下田地区で住民の交流の場を運営する「はな花」、夏祭りや収穫祭など多彩な活動を続ける緑ヶ丘自治会、野菜や果樹の栽培を通じて世代や立場を超えた交流を広げる「失敗しても良い畑づくり実行委員会」の市内3団体による実践発表などが行われた。 被表彰者は次の通り。 敬称略。