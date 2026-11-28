埼玉県戸田市の「ボートレース戸田」ウインウインスクエアで11月21日、「トダクラシックカー同窓会」が開かれ、内外の旧車や名車約120台が集まった。

「同窓会」とあるように、主催者はじめ地元の旧車クラブの仲間たちなど中心となって輪が広がり、常時100台を超える晩秋の恒例イベントとなってきた。 協力するクラブはACJ（オートモービル クラブ ジャパン）、全日本てんとう虫の会、Aの会、川口 自動車 同好会など。

今回は主に1960年代から90年代に製造された車両約120台が集結した。 このイベントでは毎回いすゞ車とスバル車が目立っているが、今回もいすゞは『ベレット』と『117クーペ』がずらりと並んだ中で、地味ながら存在感があったのが『フローリアン』。 イタリアのカロッツェリア・ギアによるすっきりとしたデザインが色濃く残る前期、フロント丸目4灯＆大型テールランプとなった中期、「ミニ・ロールス」とも呼ばれた押し出しの強い顔つきとなる後期と、すべての代が並ぶのは珍しかった。 この前期型は1968年製。

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異形角型2灯式ヘッドランプや逆スラントした繊細なフロントマスクが美しい。 半楕円式の左右対称のダッシュボードも特徴的だ。 この個体は内外装など前オーナーが大切に乗っていたと思われる良好なコンディションだが、ブレーキ周りだけはいかんともしがたく手放すことに。 後に現オーナーが入手していすゞ乗用車のエキスパートである「イスズスポーツ」（東京都羽村市）に依頼し、晴れてこのイベントに参加となった。