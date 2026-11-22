大阪のシンボルとして人々から愛される大阪城（大阪市中央区）。私たちが目にする天守閣は昭和6年に鉄骨鉄筋コンクリート造りで再建され、大手門や主な櫓は徳川幕府によって築かれたが、地下には今も、豊臣秀吉が天下統一の拠点とした〝幻の城〟が眠る。当…

大阪のシンボルとして人々から愛される大阪城（大阪市中央区）。 私たちが目にする天守閣は昭和6年に鉄骨鉄筋コンクリート造りで再建され、大手門や主な櫓は徳川幕府によって築かれたが、地下には今も、豊臣秀吉が天下統一の拠点とした〝幻の城〟が眠る。

当時の城は、どんな威容を誇ったのか。 ボーリング調査などを通じ、長年にわたって解明に取り組む大阪公立大大学院文学研究科の仁木宏教授（64）に話を聞いた。 ――大阪城の歴史を簡単に説明してください 「豊臣秀吉は天正11（1583）年に織田信長が攻略した石山本願寺の跡地に大坂城を築きました。 都や湾に近いこの場所は天下統一の拠点として好立地でした。

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しかし、慶長20（1615）年の大坂夏の陣で豊臣家が滅亡し、城も焼失します。 その後、徳川幕府が10年ほどかけて同じ場所に城を再築したとされます」 ――「豊臣大坂城」の遺構は、どのような経緯で見つかったのですか 「昭和34年の地下の調査で、現在の天守閣の南側の地中から4メートル以上の高さの石垣が見つかりました。 徳川の石垣よりも小さな石が使われ、積み方も異なっていました。

その後、大工頭として活躍した『中井家』の史料の中から豊臣大坂城の構造を描いた絵図が見つかり、石垣の場所が図面と一致しました」 ――その後も何か発見があったのでしょうか 「59年にも水道管工事のための調査で、天守閣の南東の地下から高さ約6メートルの石垣が発見されました。 徳川は豊臣大坂城を残したまま盛り土をして城を再建したのです。

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そして、この2つの石垣の発見によって地中の豊臣大坂城の構造が明らかになっていきました」 ――地下に埋まる城の構造を調査するのは難しそうです 「現在の大阪城は国の特別史跡に指定されているため城の地下を掘り起こすような調査は認められず、構造の解明はしばらく行き詰まっていきました。 しかし、私たちの研究グループはさまざまな方法を模索し、住宅などの建設の際の地盤調査で使われる手法によって実態解明を試みました」 ――どのような調査でしょうか 「絵図をもとに石垣があると予想される場所を中心に、直径2センチほどのスクリューで地中を掘っていくボーリング調査です。

スクリューが掘り進められない場所には硬い石垣が残っているはずだと考えました」 ――調査によってどのようなことが分かりましたか 「例えば平成29年に本丸の重要区画『詰ノ丸』に入る門を守る高台が地下にあると推定される場所を調査し、中井家の絵図どおりの構造物が地中に埋まっていることを確認しました。 昨年度までに1000カ所以上を調査し絵図の裏付けを進めました」 ――豊臣大坂城はどのような姿だったのでしょうか 「絵図やボーリング調査によれば、本丸が『詰ノ丸・中ノ段・下ノ段』に分かれた3段構造で、高低差があったと考えられます。

徳川大坂城は本丸全体が平らになっているのと大きく異なります。 また、豊臣期の天守閣は現在の天守閣の場所から北東方向にあり、入り口の門からより離れた所にありました」 ――他にも特徴はありますか 「石垣の構造に違いがあります。 豊臣の石垣はいろんな大きさの石を組み合わせて積んでいます。 徳川大坂城は石垣を積む技術が一層進歩した時期に造られており、石を割って隙間がないように調整されています」 ――今後、豊臣大坂城の解明はどのようにして進められるのでしょうか 「地中をボーリングする調査はできるところは全て実施したので、これ以上は困難だと思います。

今後は技術の進歩によって、人工の地震波で地中の構造を調べるような方法『表面波探査』などがより精緻になれば、かなりリアルに豊臣大坂城の姿が分かるのではないかと期待しています。 私たちの調査はその先鞭（せんべん）をつけたものと評価されるでしょう」（喜田あゆみ） ◇ にき・ひろし 昭和37年6月生まれ。 東大阪市出身。 京都大大学院文学研究科博士後期課程修了。

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今年4月から大阪歴史博物館館長を兼務。 戦国時代から織田・豊臣時代の京都や大阪を中心に、全国の都市の研究に取り組む。 幼い頃から父親の影響で歴史を学ぶことが好きになり、何度も大阪城に足を運んでいた。 現在は健康促進のため、週2回、テニスを楽しんでいる。