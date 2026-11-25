フリーランスが信頼を失わず働き方を守るためのガイド。著者はライター歴7年の母親で、すべての仕事をテキストコミュニケーションのみで獲得・継続している。言語化教育やWebライター講座など、多岐にわたる経験を活かした実用的な知見を提供する。

単なる ビジネス マナーや ライティング 術ではなく、在宅 フリーランス が仕事を止めず、信頼を失わず、自分の働き方を守るための実用書です。 フリーライター歴7年。3児の母として在宅で仕事を続けながら、すべての仕事を テキストコミュニケーション のみで獲得・継続している。

これまでに科学雑誌Newton、愛犬雑誌Wan、ベビーカレンダー、Yahoo! ニュースエキスパートなど幅広い媒体で執筆。 ライティング講師として、クライアントとのやりとりを細かく教えるWebライター講座や取材ライター体験会を主催し、現在は神戸女学院大学にて「テキストコミュニケーション」をテーマとした講義を担当。 言語化が苦手な子どもたちに向け、放課後等デイサービスで「ことばの教室」を重ねる。

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自身のnoteでも、SNS時代の文章表現についての連載を展開し、教育関係者からも注目を集めている。 シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、デザイン・グラフィック関連の書籍ブランド「MdN」、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。

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