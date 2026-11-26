歌舞伎俳優・市川團十郎（４８）が２５日、都内で「初春大歌舞伎」（来年１月３日初日、東京・新橋演舞場）の会見を行った。夜の部は「連獅子」で、息子の市川新之助（１３）、娘の市川ぼたん（１５）と親子共演する。 親子３人で会見にのぞんだ團十郎。歌舞...

團十郎「ますます麻央さん似に」話題の１５歳長女、１３歳息子と会見 「大きくなって」「麻央さん喜んでるだろうな」の声歌舞伎俳優・市川團十郎（４８）が２５日、都内で「初春大歌舞伎」（来年１月３日初日、東京・新橋演舞場）の会見を行った。

夜の部は「連獅子」で、息子の市川新之助（１３）、娘の市川ぼたん（１５）と親子共演する。 親子３人で会見にのぞんだ團十郎。 歌舞伎で連獅子を女性が演じるのは初で、團十郎は「この人は、どんどん日本の文化の中で“女性初”を塗り替えていくんじゃないか」と目を細めた。 ぼたんは、本名の「堀越麗禾」で女優としても活躍している。

Advertisement

会見に登場した新之助、ぼたんに、ＳＮＳ上では「こう見ると 背が本当伸びたのね」「ほんと２人とも 背が伸びましたね」「麻央さん２人の成長喜んでるだろうな」「新之助さんがめちゃくちゃ大きくなっててビックリした…」「少年から青年に」などの声が。 特にぼたん（麗禾）が年々、２０１７年６月に３４歳で亡くなった母・小林麻央さんに似てきたという声も多く、今月１４日、團十郎が青山学院の卒業生からなる成田屋応援の会「青成会」に娘と出席した際は、「本当に麻央さんかと思ってしまいました 美しい」「亡きお母様にそっくりですね」「ママそっくりで驚きました」「ますます麻央さんに似て」など多くのコメントが届いていた。