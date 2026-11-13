国際自然環境アウトドア専門学校、生態教育の新枠組みを学会誌に発表

NSGグループの国際自然環境アウトドア専門学校（i-nac）が、日本生態学会誌に生態教育の新たな定義と知識創造モデルを掲載。人と自然、社会を結ぶ実践的な教育框架を提案した。

NSGグループ の学校法人国際総合学園が運営する 国際自然環境アウトドア専門学校 （略称：i-nac）は、教務部長である 田辺慎一 氏による論考が、 日本生態学会 の専門誌『 日本生態学会 誌』第76巻第2号に掲載され、2026年11月5日に発行された。この論文では、現代の環境課題に対応するため、従来の生態教育をアップデートする新たなフレームワークの提案と、その実践事例が詳しく記されている。

生態教育の新たな定義とInput-Output体系

田辺慎一氏が提案する新框架は、生態学的知識の理解や自然体験といった「INPUT」だけでなく、得られた知見を実社会で応用し行動や実践につなげる「OUTPUT」までを教育の対象として捉える点が特徴である。この定義により、生物や生態系の仕組みを広く理解するだけでなく、人間と環境の相互作用を明確に位置づけることが可能になる。

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具体的には、生態学を専門としない人々を対象に、生態現象および人間と環境の相互作用を理解し、実社会の中で応用、行動、実践するための教育を「生態教育」と再定義した。従来のアプローチでは不足していた、知識を社会の中での実践へ結びつける視点が補われている。

企業連携と多様な分野への研修展開

i-nacは、一般社団法人野遊びリーグが進める「野遊びアカデミー」のコンサルティングパートナーとして、2021年度から事業設計や評価指標の設計を支援してきた。また、The COURT株式会社が運営するEN RESORT Grandeco Hotelとの産学連携を通じて、学生が現地調査やヒアリングを行い、ネイチャーポジティブやウェルビーイングの視点を取り入れた新たなリゾートのあり方を企業に提案した実例も紹介している。

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さらに、美容、医療、ファッション、アニメ、調理、情報処理、スポーツ、保育、農業など多様な分野を学ぶ専門学校生を対象に、計68回、約2,600名への野外研修を実施した事例も記載されている。これは自然・アウトドア専門でない人々にも体験機会を提供し、共同体験を通じてコミュニケーションや人間関係づくりの課題に取り組む取り組みである。

野中郁次郎理論に基づく知識創造モデル

論文では、経営学者の野中郁次郎氏らによる知識創造理論を基盤とした「自然を活かした知識創造モデル」も紹介されている。このモデルは、自然の直接経験から得られた暗黙的な学びを言語化し、既存の知識や他者との対話を通じて意味づけ・価値づけし、実際の社会の中で活用していく過程を整理したものである。

特徴的な点は、知識創造における「共感」の対象を人間だけでなく自然や他の生物にまで広げていることである。自然との直接的な関わりから得た感覚や気づきを出発点として、それらを言語化・概念化し、社会で活用できる知識へと変換していくことを目指している。このモデルは、生態教育の今後の可能性を検討するための枠組みとしても機能する。

将来の展望と教育への還流システム

i-nacは開校以来、「自然の恵みをすべての人に」をミッションに掲げ、自然ガイドや環境調査・保全、登山、アウトドアスポーツ、アウトドアビジネスなど、人と自然をつなぐ専門人材の育成を行ってきた。学校が持つ専門知識や技術を実際の社会やビジネスの中で活用し、そこで得られた実践知を再び専門教育へ還流させることが目的の一つである。

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今回提示された「生態教育フレームワーク」と「自然を活かした知識創造モデル」は、完成されたものとして固定するのではなく、今後も本校の教育、企業・地域との連携、研修事業などの実践を通して検討を続けていく。これにより、自然環境と人間社会が関わる現代の課題への対応力を一層高めると期待されている。