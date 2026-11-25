ベネズエラ大統領拉致、イスラエルとのイランへの侵攻―。2026年の米国の行動は世界中で異論を呼んでいる。1776年7月4日の独立宜言から250年という節目に、変貌しつつある大国のさまざまな時代を作品の中でたどる異色の映画祭「アメリカとは何…

ベネズエラ大統領拉致、イスラエルとのイランへの侵攻―。2026年の米国の行動は世界中で異論を呼んでいる。1776年7月4日の独立宜言から250年という節目に、変貌しつつある大国のさまざまな時代を作品の中でたどる異色の映画祭「アメリカとは何だったのか」が12月5日から11日にかけて、東京都渋谷区の映画館「ユーロスペース」で開かれる。

日本大学芸術学部の学生が主催・企画・運営を担い、米国の過去と現在に迫る15作品を特集上映する。 学生が作品選定、上映交渉 今年で16回目となる「日芸映画祭」として開催される。 日芸映画祭では、その年を代表するような社会問題や国際情勢を学生がテーマとして選び、映画を通して考えてきた。 今回の企画に携わった同学部映画学科2年の佐藤維吹さんは、「2026年は2月のイラン侵攻に代表されるように、米国のトランプ政権の動きが国際的にも注目された。

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また、独立宣言から250年でもあり、米国のこれまでと現在の変わりつつある状況を捉えようとテーマに選んだ」と話す。 上映作品は学生が選定し、自ら交渉して集められた。 配信などほかでは見られないものに絞られ、米国を外側から映し出したものなども含まれた。 米国を代表する名監督スタンリー・キューブリックの、長く封印されていたデビュー作の戦争ドラマ「恐怖と欲望」（1953年）は、完全版が初上映される。

日本では2013年に62分版が公開されるにとどまっていたが、23年に見つかった全編70分を入手、追加約10分間の字幕を学生が付けた。 韓国の巨匠シン・サンオク監督の「地獄花」（58年）は、韓国からの留学生が直接、監督の遺族と交渉し、初上映にこぎ着けた。 核問題、人種差別…米社会写す ドキュメンタリー「リッチランド」（2023年）は、核燃料生産拠点で暮らし、原爆を正当化している人々の姿から米国の精神性を浮き彫りにする。

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米自主映画の先駆者、ジョン・カサベテス監督の処女作「アメリカの影」（1959年）は、白人と黒人の血を引く3兄弟を通し、人種差別の存在を即興演技を交えて描き出す。 佐藤さんは、「米国の存在や動向が社会に及ぼす影響は、もはや他人事ではない。 あらためて映画を通して、見つめ直す機会を提示したい」と述べた。

（千葉真） ◇ 日芸映画祭「アメリカとは何だったのか」 12月5～11日 会場：ユーロスペース（東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS） 前売り券：1回券（一般・学生）1000円、3回券2400円 当日券：1回券一般1400円、学生・会員・シニア1200円 3回券3000円 https://www.nichigei-eigasai.com/