トルコで開かれていたCOP31は会期延長を経て合意文書の採択を断念し閉幕した。化石燃料の扱いを巡る意見対立が解消できず、2009年のCOP15以来の採択失敗となった。

【アンタルヤ＝大重真弓、沼田良宗】 トルコ で開かれていた国連 気候変動 枠組み条約第３１回締約国会議（ＣＯＰ３１）は、会期を２日延長した末、合意文書の採択を断念して２２日に閉幕した。

化石燃料の扱いなどを巡って参加国の意見の対立が解消されなかった。 合意文書を採択できなかったのは、合意形成の方法に透明性を欠くなどとして南米諸国などが反対した２００９年のＣＯＰ１５以来。 気候変動による自然災害が頻発する中、国際社会の対策が停滞するのは必至だ。 国連のアントニオ・グテレス事務総長は閉幕後、「各国政府が気候危機の深刻さに見合った対応を示すことを期待していた全ての人々と、強い失望を共有している」とコメントした。

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ＣＯＰの決定は全会一致が原則。 議長国トルコは９日からの会期中、各国と意見調整しながら複数回にわたって合意文書案を作成した。２２日に示した最終案で、産油国の要望に沿い、温室効果ガスを大量排出する化石燃料への言及を避けたことに欧州連合（ＥＵ）などが反発。 ムラト・クルム議長（トルコ環境相）は「合意が成立していない状況で、新しい文書の作成に取り組むことはない」と断念を決めた。

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最終案には、〈１〉エネルギー消費に占める電力の割合（電化率）を３５年までに３５％に引き上げる〈２〉産業革命前からの平均気温の上昇幅を１・５度以内に抑える取り組みの強化〈３〉途上国への支援資金を３５年までに３倍にする――なども盛り込まれていた。