今年末に任期満了を迎える国連のグテレス事務総長（ポルトガル）の後任を選ぶ事務総長選が難航している。背景には、実質的な選出を担う安全保障理事会（15カ国）で拒否…

今年末に任期満了を迎える国連のグテレス事務総長（ポルトガル）の後任を選ぶ事務総長選が難航している。 背景には、実質的な選出を担う安全保障理事会（15カ国）で拒否権を持つ常任理事国5カ国の対立があり、年内には決着しないとの見方もある。

ロイター通信は「このままではトップ不在という、以前ならば考えられない可能性に直面する」と伝えた。 常任理事国の不支持で選出されず 事務総長の選出には15カ国中9カ国以上の支持が必要。 拒否権を持つ常任理事国が1カ国でも反対すれば選出されない。 たとえ有力候補が国際社会の幅広い支持を得たとしても、常任理事国の意向次第では排除される仕組みで、選出まで非公式投票が繰り返される。

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グテレス氏や潘基文（パン・ギムン）前事務総長は選出された年の10月に選ばれていた。 安保理の非公式投票は7月に始まり、今月20日に9回目を実施。 最有力とされる国連貿易開発会議（UNCTAD）のグリンスパン事務局長（コスタリカ）が10カ国の支持で7回連続の首位となったが、常任理事国2カ国が支持しなかった。 欧米メディアによると、グリンスパン氏は国連内部で長年活動しているため、国連に対して抜本的改革を要求する米国が不支持票を投じているとみられる。

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一方、10月に名乗りを上げたアラブ首長国連邦（UAE）のヌセイベ前国連大使は米露の支持を受けるものの、英仏中が支持していないとされる。 間に合わない場合の規定なく