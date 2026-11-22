国連安全保障理事会は次期事務総長選出のため再投票を予定するも、常任理事国の拒否権行使で合意できず膠着状態。年末期限までの対応策と、選出プロセスの構造的課題について詳報。

国連安全保障理事会は、次期事務総長を選出するため、今週中に非公開の投票を再度実施する見通しである。これまでに８回の投票が行われたものの、 拒否権 を持つ常任理事国５カ国の間で後任について合意に至っていないのが現状だ。 グテレス 事務総長が１２月３１日に退任する段階で後任が決まらない場合に備え、国連当局者は対応策の策定を急いでいる。

投票難航の背景とプロセスの課題

専門家らによると、後任選びが難航している背景には、秘密投票を基本とする長期にわたる不透明な選出プロセスがある。こうした仕組みは、国連の意思決定の遅さや機能不全を象徴しており、次期事務総長にはこの課題解決が期待されている。２０１６年のグテレス氏選出の際にも、安保理は投票を６回行う必要があったため、選出プロセスの混乱は大国が耳を傾ける事務総長を選ぶための代償かもしれないと指摘する声もある。

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大国の姿勢と候補者の立場

専門家は、さらに根本的な問題として、拒否権を持つ大国が妥協する姿勢を弱めていることが膠着状態を招いていると指摘している。米国が国連をますます軽視し、政権が自ら抱える外交問題への対処に追われていることも、こうした状況に拍車をかけている。安保理の動向を監視するシンクタンク「セキュリティー・カウンシル・リポート」のシャマラ・カンディア・トンプソン・エグゼクティブディレクターは、「懸念されるのは、年末がこれほど近づいていることだ」と苦言を呈した。候補者には国連で長年経験を積んだ内部関係者が多いが、国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）のレベッカ・グリンスパン事務局長（コスタリカ）のように国際的な知名度が限られた人物や、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のラナ・ヌセイベ前国連大使のように反発に直面している人物もいる。

スーダン内戦との関連と疑惑

ラナ・ヌセイベ前国連大使を巡っては、ＵＡＥがスーダン内戦で準軍事組織「即応支援部隊（ＲＳＦ）」を支援しているとの非難が選出の障害となっている。ＵＡＥはこの疑惑を否定している。誰が次期事務総長に就いても、難題を抱える国連を引き継ぐことになる。国連が影響力を十分に発揮できていない複数の戦争、米国の拠出金削減、米国が数十の国連機関から離脱する中での国連の政治的影響力の低下に加え、組織のスリム化や意思決定の迅速化、説明責任の強化を求める圧力も強まっている。

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年末期限超えのリスクと代替案

紛争予防を専門とするシンクタンク、国際危機グループの国連専門家リチャード・ゴーワン氏は、次期事務総長が選出されないまま年末を迎えれば、「拒否権を持つ大国にとって極めて不名誉な事態となる」と指摘した。また、「常任理事国５カ国にはもはや国連を運営する資格がない」とする加盟国の主張に勢いを与えるとの見方を示した。選出手続きの透明性向上を目指す運動団体「ワン・フォー・エイト・ビリオン」は９月に公表した報告書で、安保理が合意に至らなかった場合の対応策を整理した。報告書は、安保理が事務総長代行を指名する案から、総会が独自に任期延長を決める案まで、複数の選択肢を示したが、いずれの案にも実現に向けた障害があるとする一方、国連のトップが不在となる事態は「極めて無責任」だと警告している。

暫定対応と国連の継続稼働

期限が迫る中、ロシアは、この問題を公に取り上げた数少ない加盟国の一つだ。ロシア外務省高官のキリル・ログビノフ氏は１２日、国営タス通信に「１２月３１日以降に何が起きるのかも不透明だ」と語った。検討されている選択肢には、グテレス氏の任期を一時的に延長する案や、別の国連高官を暫定的な責任者として指名する案が含まれる。国連の機能が全面的に停止するわけではない。照明は消えず、安保理や総会も、少なくともしばらくは会合を続けられるという。ただ、「巨大なタンカーの船長が亡くなったようなものだ。一等航海士は多くの職務を担えるが、できないこともある。幹部人事には手がつけられず、予算も決められない」と説明された。常任理事国５カ国は、第二次世界大戦の戦勝国として１９４５年に現在の地位を得たが、安保理の残る１０カ国は地域ごとに選出され、任期は２年である。英国、中国、フランス、ロシア、米国の常任理事国５カ国は、安保理改革に長年抵抗してきた。多くの加盟国は、現在の安保理の構造が地政学的な実情を反映していないと批判している。候補者は各国政府の支持を得るため、数カ月にわたって安保理理事国に働きかけ、その後、非公開の予備投票が複数回行われる。各国は候補者について「支持」「不支持」「意見なし」のいずれかに投票し、投票結果は公表されないがすぐに外部に漏れる。常任理事国が赤色の投票用紙を使う色分け投票が行われることもあり、安保理で実際の決定権を握る常任理事国の意向が浮き彫りになる。その後、１９３カ国が参加する国理総会が事務総長を正式に任命する。総会が安保理の選出した候補者を拒否したことは、これまで一度もない。