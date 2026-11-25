国連合同エイズ計画（UNAIDS）のビヤニマ事務局長は、過去最低に減少していた世界のHIV新規感染者数が、資金援助の削減や人権擁護の後退により来年以降再び増加する可能性があると警告した。2023年の新規感染者数は120万人で過去最低だが、一部の地域ではすでに増加傾向が見られる。

- 国連合同エイズ計画（ＵＮＡＩＤＳ）のウィニー・ビヤニマ事務局長は２４日、過去最低水準にまで減少していた世界のＨＩＶ（エイズウイルス）新規感染者数が、来年以降再び増加に転じる可能性があると警告した。

国際的な資金援助の削減や、人権擁護に逆行する動きを理由に挙げた。 ビヤニマ氏はロイターに対し「われわれはエイズ終息の瀬戸際に立っている。 これは世界の公衆衛生史上、最も偉大な成果だ。 しかし、達成を目前に控えた今、予算削減や人権の後退によってこれまでの成果が奪われようとしている」と語った。 ２４日に公表されたＵＮＡＩＤＳの最新データによると、昨年の新規感染者数は過去最低の１２０万人となり、１９９４年のピーク時（３５０万人）から大幅に減少した。

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昨年は国際的な資金援助が２割近く減少したにもかかわらず達成された。 ただビヤニマ氏は、一部の国が自力で資金不足を穴埋めするのに苦慮しており、予防クリニックの閉鎖や人員削減につながっていると説明。 こうした資金削減の影響が間もなく感染者数の増加として表れ始める可能性があると指摘した。 南米の一部地域ではすでに増加が確認されているという。 国連は２０３０年までに公衆衛生上の脅威としてのＨＩＶ感染終息を目指している。