国立映画アーカイブ特集「アニメーションの星座1963-1989」 初期長編から名作劇場版、再現「東映まんがまつり」や応援上映も実施

国立映画アーカイブで開催される特集では、日本のアニメーション黎明期から1980年代までの長編作品、テレビアニメ劇場版、漫画原作アニメなどをフィルム上映。巨匠たちの初期作品や「東映まんがまつり」再現上映、発声可能な応援上映、トークイベントも開催され、アニメ史の名作を通史的に楽しめる。

国立映画アーカイブ で開催される特集「 アニメーション の星座1963-1989」では、日本の アニメーション 史を代表する初期長編作品から、テレビシリーズの劇場版、名作漫画のアニメ化作品まで、多岐にわたる作品が一挙に上映される。

特に注目されるのは、スタジオの黎明期を彩った初期長編作品群であり、初の国産長編アニメーション映画『白蛇伝』から『どうぶつ宝島』に至るまで、薮下泰司、森康二、大工原章、大塚康生、宮崎駿、高畑勲、小田部羊一といった、後年アニメ界を牽引する巨匠たちの才能が光る名作がラインナップされている。 これらの作品は、『ドラゴンボール』や『聖闘士星矢』、『キン肉マン』など、「週刊少年ジャンプ」連載漫画のアニメ化を次々と成功させた時代の熱気を、放送や上映の原始素材であるフィルムそのものを通じて体感できる貴重な機会を提供する。

また、かつて子どもたちの長期休暇における一大イベントであった「東映まんがまつり」の再現上映も実施され、1986年12月興行の「'87 お年玉 東映まんがまつり」を当時のプログラム構成のまま再現し、『ゲゲゲの鬼太郎 激突!! 異次元妖怪の大反乱』『ドラゴンボール 神龍の伝説』『キン肉マン 正義超人VS戦士超人』の3作品を連続上映することで、あの頃のワクワク感をスクリーンによみがえらせる。 さらに、国立映画アーカイブとしては初となる発声可能な「応援上映」も2回にわたり開催され、対象作品は『マジンガーZ 対 暗黒大将軍』と『聖闘士星矢 真紅の少年伝説』である。

観客は作品への熱い思いをスクリーンへ直接ぶつけることができ、従来の上映とは一線を画す参加型の鑑賞体験が可能となる。 テレビアニメをフィルムで鑑賞できるユニークなプログラムも用意されており、世界的な人気を誇る『宇宙海賊キャプテンハーロック』や『鋼鉄ジーグ』、魔法少女アニメの原点である「魔女っ子シリーズ」から『魔女っ子メグちゃん』『魔法のマコちゃん』『魔法使いチャッピー』など、計8作品が上映される。

各上映後には、東映アニメーションにゆかりのあるゲストを迎えた豪華トークイベントも開催予定で、アニメーション監督のりんたろう氏、漫画家の永井豪氏、勝間田具治氏、佐藤順一氏、芝田浩樹氏、西尾大介氏らが登壇し、当時の制作秘話や作品にまつわるエピソードなどを語る予定である。 この特集は、フィルムという物理的素材にこだわることで、アニメーションの歴史的価値と鑑賞の喜びを同時に追求する、充実した内容となっている





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