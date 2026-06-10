国立国際美術館 特別展「笹本晃 ラボラトリー」

笹本晃の初期から近年の作品まで一概できる大規模個展です。本展は、2025 年に東京都現代美術館にて開催された展覧会を元に、当館コレクション作品を加えるなど内容を一部再構成するものです。笹本晃は、彫刻的な思考と身体表現とを行き来しながら制作を続けてきました。糸や管、日用品、音、言葉といった多様な要素を組み合わせて空間を組み立て、思考や感情が行き交う回路のようなインスタレーションを構築します。

国立国際美術館 では、2026 年7 月19 日（日）から11 月3 日（火・祝）まで、 特別展 「 笹本晃 ラボラトリー 」を開催いたします。 本展は、2025 年に東京都現代美術館にて開催された展覧会を元に、当館コレクション作品を加えるなど内容を一部再構成するものです。

笹本晃は、彫刻的な思考と身体表現とを行き来しながら制作を続けてきました。 糸や管、日用品、音、言葉といった多様な要素を組み合わせて空間を組み立て、思考や感情が行き交う回路のようなインスタレーションを構築します。 さらに、自らその空間に入り込み、語りや動作を交えたパフォーマンスを行うことで、作品は固定されたものではなく、時間とともに変化し続ける「出来事」として展開されます。 あらかじめ完成された形を提示するのではなく、出来事が生まれる過程そのものを含めて提示する点に、笹本の大きな特徴があります。

その関心は、個人的な記憶や日常の癖といった身近な領域から、近年では自然現象や生態系の観察へと広がっています。 軽やかな語り口と複雑に構成された装置が重なり合うことで、作品はユーモアと緊張感を併せ持ちながら展開されます。 空間に配置されたオブジェクトは単なる舞台装置ではなく、出来事を引き起こすための仕掛けとして機能し、即興的な展開を導きます。 本展のタイトルである「ラボラトリー（実験室）」が示すように、笹本の実践は完成された結果を提示するのではなく、試行錯誤のプロセスそのものを観客と共有する点に特徴があります。

鑑賞者は、作品を単に「見る」のではなく、空間の中を歩き、音や気配を感じながら、思考の流れに巻き込まれていきます。 東京都現代美術館で開催された展示内容を基盤としつつ、会場構成および当館が所蔵する作品も加えて出品作品の一部を変更し、国立国際美術館の空間特性に応じた新たな展示を試みます。 また、会期中に実施されるパフォーマンスについても、新たな作品内容で展開されます。 展示空間を舞台に繰り広げられるパフォーマンスでは、言葉、身体、オブジェクトが複雑に絡み合い、その場限りの出来事が生成されます。

これにより、来場者は訪れるたびに異なる体験に出会うことになります。 笹本晃は、1980 年神奈川県生まれ。10 代で単身渡英。 その後アメリカに移り、ウェズリアン大学でダンスや美術を学ぶ。2007 年にコロンビア大学大学院（ニューヨーク）より芸術学修士号取得。 現在はイェール大学芸術大学院彫刻専攻で教鞭を取り、専攻長を務める。

主な個展に、スカルプチャー・センター（ニューヨーク、2016 年）、クイーンズ美術館（ニューヨーク、2023-2024 年）、パラ・サイト（香港、2024 年）、スタジオ・ヴォルテール（ロンドン、2026 年）などがある。

浜トリエンナーレ（2008 年）、ホイットニー・ビエンナーレ（2010 年）、光州ビエンナーレ（2012 年）、コチ=ムジリス・ビエンナーレ（2016 年）、国際芸術祭あいち（2022 年）、ヴェネチア・ビエンナーレ（2022 年）など多数の国際展に出品。2023 年、アレクサンダー・カルダーの才能を継ぐ革新的な彫刻作家に贈られるカルダー賞を受賞。2023-24 年クイーンズ美術館（ニューヨーク）、2024 年パラ・サイト（香港）、2026 年スタジオ・ヴォルテール（ロンドン）などでの個展開催や2022 年ヴェネチア・ビエンナーレ、国際芸術祭あいちなど国際展への参加など近年国内外での活躍が続く笹本晃の初期から近年の作品まで一概できる大規模個展です。

本年9 月にはミラノでの個展開催予定もある笹本ですが、特徴的なパフォーマンス/ インスタレーション作品をはじめ、写真、映像、ダイアグラム（パフォーマンス実施時に生み出される作品）などにより、その多様な作品性をご覧いただけます。 展覧会開始や終盤時期にアーティスト自身によるパフォーマンスを実施。2011 年、ロンドンで初披露された《E_O》、当館コレクションであり40 周年記念展以来のパフォーマンスとなる《Yield Point［降伏点］》、バーに見立てた作品空間で緻密に展開される《 Wrong Happy Hour［誤りハッピーアワー］》、笹本のパフォーマンス/インスタレーション作品の最初期の一例である《Secrets of My Motherʼs Child［母の娘の事実］》の4 作品をご紹介します。

《catch or be caught［とるかとられるか］》2025 年東京都現代美術館での展示風景丸尾隆一氏撮影 © Aki Sasamoto Courtesy of Take Ninagawa, Tokyo 《Sounding Lines［測深線］》（部分）2024 年パラ・サイト（香港）での展示風景Shane Akeroyd氏蔵 Photo by Studio Lights On © Aki Sasamoto Courtesy of Take Ninagawa, Tokyo 《Sounding Lines［測深線］》（部分）2024 年パラ・サイト（香港）での展示風景 Photo by Studio Lights On © Aki Sasamoto Courtesy of Take Ninagawa, Tokyo 《Secrets of My Motherʼs Child［母の娘の事実］》《Secrets of My Motherʼ s Child［母の娘の事実］》2009 年チョコレート・ファクトリー・シアター（ニューヨーク）でのパフォーマンス風景Photo by Arturo Vidich © Aki Sasamoto Courtesy of The Kitchen, NY and Take Ninagawa, Tokyo 《Wrong Happy Hour［誤りハッピーアワー］》2014 年JTT（ニューヨーク）でのパフォーマンス風景 Photo by Ben Hagari © Aki Sasamoto Courtesy of Take Ninagawa, Toky





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笹本晃 ラボラトリー 国立国際美術館 特別展 インスタレーション パフォーマンス

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