フィアットの150台限定車「ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラート」の実車レビューです。あえて3列目や電動ドアを省き、最大2693Lの巨大荷室や汚れに強い専用ボードを実現。国産ミニバンの過保護さに疲れた人が、道具として遠慮なく遊び倒せる1台です。

国産ミニバンは本当によくできています。 ボタンひとつでスライドドアが開き、内装は華やかで、気の利いた装備がすみずみまでそろっています。 ただ、その快適さは、キャンプ道具や自転車を遠慮なく積み込みたい人には、少し過保護に感じることもあるはずです。

そんな人にオススメしたいのが、フィアットの日本専用限定車「ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラート（DOBLÒ MAXI 5 Bianco Gelato）」です。 ちなみに、車名の由来は16世紀スペインの「ドブロン金貨」から来ているとか。 ドアは手で開け閉めし、内装にも飾り気はありません。 そのぶん、荷物を積んで遊びに出かける道具としては、これほど頼もしいクルマはなかなかありません。

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今回は、2026年10月に開催された「メディア対抗ロードスター耐久レース」（ドブロは、シトロエン「ベルランゴ」やプジョー「リフター」と基本設計が同じ兄弟車で、商用バンをベースにした乗用車です。 今回の限定車は、7人乗りのロングボディ「ドブロ マキシ」から3列目シートをなくし、2列・5人乗りにしたものです。 ボディサイズは全長4770×全幅1850×全高1845mm。 エンジンは130馬力の1.5Lディーゼルターボで、8速ATと組み合わせた前輪駆動です。