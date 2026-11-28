国産ミニバンの快適さでは物足りないアウトドア志向の層向けに、フィアットの日本専用限定車ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラートを紹介。商用バンをベースにしたこの車は、手で開閉するドアや飾り気のない内装が特徴で、キャンプ道具や自転車を積み込むのに最適。2列5人乗りに仕様変更されたロングボディは、1.5Lディーゼルターボエンジンと8速ATを搭載し、実用性と遊び心を実現する。

国産ミニバンは本当によくできています。 ボタンひとつでスライドドアが開き、内装は華やかで、気の利いた装備がすみずみまでそろっています。 ただ、その快適さは、キャンプ道具や自転車を遠慮なく積み込みたい人には、少し過保護に感じることもあるはずです。

そんな人にオススメしたいのが、フィアットの日本専用限定車「ドブロ マキシ チンクエ ビアンコ ジェラート（DOBLÒ MAXI 5 Bianco Gelato）」です。 ちなみに、車名の由来は16世紀スペインの「ドブロン金貨」から来ているとか。 ドアは手で開け閉めし、内装にも飾り気はありません。 そのぶん、荷物を積んで遊びに出かける道具としては、これほど頼もしいクルマはなかなかありません。

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今回は、2026年10月に開催された「メディア対抗ロードスター耐久レース」（ドブロは、シトロエン「ベルランゴ」やプジョー「リフター」と基本設計が同じ兄弟車で、商用バンをベースにした乗用車です。 今回の限定車は、7人乗りのロングボディ「ドブロ マキシ」から3列目シートをなくし、2列・5人乗りにしたものです。 ボディサイズは全長4770×全幅1850×全高1845mm。 エンジンは130馬力の1.5Lディーゼルターボで、8速ATと組み合わせた前輪駆動です。