国民民主党愛知県連主催の政治塾で中央省庁の官僚が講師を務めていた問題で、当該官僚は公務として出張し、休日出勤の手当や旅費は公費負担だったことが26日、分かった。関係省庁が明らかにした。特定の政党が参加者から会費を集めて行った事業に関連して…

国民民主党愛知県連主催の政治塾で中央省庁の官僚が講師を務めていた問題で、当該官僚は公務として出張し、それに伴い発生した休日出勤の手当や旅費は公費負担だったことが26日、分かった。

関係省庁が明らかにした。 特定の政党が参加者から会費を集めて行った事業に関連して税金が使われていた形だ。 専門家は、政と官の距離感や関係を再考すべきだと訴えている。 文部科学省とこども家庭庁は産経新聞の取材に対し、9月5日土曜日に名古屋市で開かれた国民民主の「愛知こくみん政治塾」の会合に両省庁の課長補佐級の職員が講師として日帰りで出席したと明らかにした。

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両省庁によると、いずれも公務扱いで休日出勤手当や自宅から会場までの旅費が支給されたという。 額は明らかにしなかったが、東京ー名古屋間を新幹線で移動した場合の乗車券と特急料金は片道計1万円超、往復で計2万1千円超となる。 講師依頼時に公務扱いの先例伝える 政治塾の事務局の担当者から両省庁へ講師の依頼をするメールに、先例として休日出勤・出張扱いで対応してもらっているとする趣旨の内容が記されていた。