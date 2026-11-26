国民民主党が党愛知県連主催の政治塾に中央省庁の官僚を講師として招いていたことに関し、SNSでは「ブーメラン」との指摘もある。国民など野党は政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させていた関芳弘文部科学相への批判が自らに返って…

国民民主党が党愛知県連主催の政治塾に中央省庁の官僚を講師として招いていたことに関し、SNSでは「ブーメラン」との指摘もある。 国民など野党は政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させていた関芳弘文部科学相への批判が自らに返ってきかねないためだ。

国民の古川元久代表代行は25日の記者会見で「全く違う」と否定した。

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「一部のところで私が県連代表を務めている愛知県連が主催している『愛知こくみん政治塾』について、関さんと同じではないかと言われているので、概要を説明させていただきたい」 問わず語りで 会見で古川氏は、問わず語りで政治塾に関して言及した。 「私が個人でやってるわけではなく、私が代表を務める愛知県連で主催している。 党としては、党本部でもいろいろな県連でもやっている」と述べた。2024年から実施しており、参加者は公募で選んだ地方議員や社会人、学生などで、年6回から7回の講義を行いレポート提出を求めていることなどを明らかにした。